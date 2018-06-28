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Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Onur Akay, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklığın nedenini açıkladı. İşte o açıklama

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Survivor yarışmasında kameramanlık görevi yapan Alper Baycın'ın, Dominik'te bir grup çetenin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişlik ve kızarıklık dikkat çekti.

ENFEKSİYON KAPTI

Acun Ilıcalı'nın canlı yayından kahreden haberi açıklarken ki görüntüsü sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sosyal medya kullanıcıları ise Ilıcalı'nın üzüntüden yüzünün şiştiğini söyledi ancak gerçek Onur Akay'ın yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Akay, "Acı haberi alan Ilıcalı'nın gözüne uyku girmediği ve hem üzüntüden hem de uykusuzluktan gözlerinin şiştiği söylendi. Ancak Ilıcalı'nın Dominik'te gözünden enfeksiyon kaptığını öğrendim." dedi.

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