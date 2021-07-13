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Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı olay oldu

13.07.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetlerinin fiyatı herkesi şoke etti. 14 yaşına giren Yasemin Ilıcalı'nın kombini çok beğenilse de elbisenin fiyatı fazla bulundu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın elbisesinin fiyatı olay oldu

Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'yla bir pozunu paylaşmış ve paylaşımına da "Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın paylaşımına beğeni yağmıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin Ilıcalı'nın kıyafetinin fiyatı da sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki Ilıcalı'nın elbisesi 2 450 TL olması sosyal medyada çok konuşuldu. Yasemin Ilıcalı'nın ayakkabısı ise 923 TL idi.

Elbiseyi çok beğenen bazı takipçiler "Keşke benim de olsa ama ben fakirim" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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