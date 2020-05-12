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  4. Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 21:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin çekimlerinde Gönüllüler takımının kazandığı ödülde sirkten getirilen yılanla şov yapıldı. Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızı Melisa ise yılandan korkmayarak yılanı vücudunda gezdirdi. Ilıcalı'nın paylaştığı videoya eski eşi Şeyma Subaşı da yorum yaptı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Survivor ödül oyununa giden 7 yaşındaki Melisa ise yılanı omzuna aldı. Korkusuzca yılanla oynayan Melisa, babasını da şaşkına çevirdi. Kızının yılanla olan videosunu Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "Yılan daha çok korkuyor" dedi.

Oldukça fazla beğeni alan videoya yorum bırakanlar arasında Şeyma Subaşı da vardı. Subaşı, "Aşkım benim" notunu düştü.

seyma

Şeyma Subaşı boşandıktan kısa bir süre sonra Melisa'nın velayetini babasına bırakmıştı. Melisa şu sıralar Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde.

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Halen acuna oynuyor 125 bin az geldi
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