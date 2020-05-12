Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Survivor ödül oyununa giden 7 yaşındaki Melisa ise yılanı omzuna aldı. Korkusuzca yılanla oynayan Melisa, babasını da şaşkına çevirdi. Kızının yılanla olan videosunu Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "Yılan daha çok korkuyor" dedi.

Oldukça fazla beğeni alan videoya yorum bırakanlar arasında Şeyma Subaşı da vardı. Subaşı, "Aşkım benim" notunu düştü.

Şeyma Subaşı boşandıktan kısa bir süre sonra Melisa'nın velayetini babasına bırakmıştı. Melisa şu sıralar Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde.

