Acun Ilıcalı Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi

Survivor 2020'nin ardından her gece yayınlanan Survivor Ekstra programında Sercan ve Nisa arasında yaşanan diyalog konuşuldu. Nisa'dan bahseden yorumcu Semih Öztürk ise 'Nisa'nın yüzünde güller açıyordu' dedi. Öztürk'ü bu cümlesine sinirlenen Ilıcalı, canlı yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Ben Survivor Panorama ve Survivor Ekstra'da Nisa ve Sercan konusunun konuşulmasını istemedim. Çünkü ortada bir genç kız var ve diğer tarafta Sercan var. Maalesef Semih az önce 'Kızın yüzünde güller açıyordu' demiş. Bu çok yanlış Semih. Biz bu konuyu işlemek istemiyoruz. Bugünkü görüntünün tek bir sebebi var o da konunun bir yere bağlanmış olmasını göstermek. Sercan bizden özel izin istedi. Biz de buna izin verdik. Çünkü bu konunun bağlanmasını istedik. Nisa zaten bu konuya olan tavrını gösterdi. Olabilir bu aşktır böyle bir şey olsa biz zaten yayınlarız."

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de Sercan ve Nisa arasında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Survivor'un aşkla ilgili bir konuyla gündeme gelmesini istemeyen Acun Ilıcalı'nın 20 gün önce Survivor Ekstra ve Survivor Panorama'da bu konunun konuşulmasını yasakladı. Uyarılara rağmen Survivor Ekstra'da yorumcu olan Semih Öztürk'ün Nisa hakkında yorum yaptığını duyan Ilıcalı, canlı yayına telefonla bağlanarak tepki gösterdi.

"BU KONUDA BİR ÇİZGİMİZ OLSUN"

"Konu bağlansın diye görüşme yaptırırken sen orada 'Yüzünde güller açıyor' demeseydik daha iyi olurduk dimi. Bunda hem fikiriz bence. Bu kızcağızın bir ailesi var ve burada bize emanet. 'Ben sizi abi olarak görüyorum' diyen bir kız varken bunun üzerine mimiklerin bir şey söylemek ve teori geliştirmek istemiyorum ben. Bu konunun konuşulmaması için ben 20 gün önce haber gönderdim zaten. O yüzden bunun altına çize çize söylememe rağmen Semih senden rica ediyorum. Biz senin başarınızı biliyoruz ve yorumlarından zevk alıyoruz her sene seni çağırmamızdan bu belli zaten. Ama bu konuda bir çizgimiz olsun."

"SERCAN, NİSA İLE KONUŞMAK İÇİN ÖZEL İZİN İSTEDİ"

"Tanıtımda bu görüntünün olması insanlar bunu tamamen görsün ve Nisa'nın cevabını öğrenmesidir. Talep Sercan'dan gelmiştir. Çok güzel bir sezon oluyor ve konuşacak çok malzememiz var. Sizden de rica ediyorum yarışmacılarımıza o hassasiyeti gösterelim. Nisa buraya katılırken Sercan'la arasında bir şey var mıydı yok muydu?' soru işaretiyle katılmadı. Bu kızın bu cevabını net bir şekilde duyurup bu konuyu geçmeye çalışalım."



SEMİH NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Acun Ilıcalı'nın sözleri üzerine ne diyeceğini bilemeyen Semih Öztürk ise "Haklısın abi, evet" demekle yetindi. Ilıcalı'nın söyledikleri karşısında sessiz kalan diğer yorumcuların şaşkınlıkları ise suratlarına yansıdı.



