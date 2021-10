Acun Ilıcalı saklıyordu! Survivor All Star kadrosunu Ata Benli ifşa etti

Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı iyi bir ekip kurmak için en ince detayını kadar çalışma yapıyor.

Survivor All Star 2022 kadrosu için bazı isimlerle görüşmeye başlayan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı bu kez yarışma öncesi işi sıkı tutarak, eski izlenme oranlarını da yakalamak amacıyla Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutacaktı ve tam kadroyla ilgili çok fazla bilgi sızdırılmamasını sağlamaya çalışıyordu. Ancak ünlü sosyal medya fenomeni Ata Benli gelecek sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti.

SURVIVOR KADROSUNDAN KİMLER VAR?

İşte gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022'nin Ata Benli'nin ifşasına göre tüm kadrosu: Sercan Yıldırım, Ogeday, Damla Can, Mert Öcal, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Elif Gönen, Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut, Furkan Kızılkaya, Semih Öztürk, Gizem Kerimoğlu, Turabi, Anıl Berk Baki, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Nagehan Karadere.