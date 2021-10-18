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Acun Ilıcalı saklıyordu! Survivor All Star kadrosunu Ata Benli ifşa etti

18.10.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 tam kadrosu merak konusu ediliyordu. Sosyal medyada Tv8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor ile ilgili tüm kehanetleri tutan fenomen Ata Benli Survivor All Star 2022 yarışmacılarının isimleri duyurdu.

Acun Ilıcalı saklıyordu! Survivor All Star kadrosunu Ata Benli ifşa etti

Survivor Türkiye yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı iyi bir ekip kurmak için en ince detayını kadar çalışma yapıyor.

Survivor All Star 2022 kadrosu için bazı isimlerle görüşmeye başlayan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı bu kez yarışma öncesi işi sıkı tutarak, eski izlenme oranlarını da yakalamak amacıyla Survivor All Star 2022 kadro listesini son ana kadar gizli tutacaktı ve tam kadroyla ilgili çok fazla bilgi sızdırılmamasını sağlamaya çalışıyordu. Ancak ünlü sosyal medya fenomeni Ata Benli gelecek sezon ekrana gelecek Survivor All Star 2022'nin tüm kadrosunu ifşa etti.

Ekran Alıntısı

SURVIVOR KADROSUNDAN KİMLER VAR?

İşte gelecek sezon ekrana gelecek olan Survivor All Star 2022'nin Ata Benli'nin ifşasına göre tüm kadrosu: Sercan Yıldırım, Ogeday, Damla Can, Mert Öcal, Hikmet Tuğsuz, Berkay Yuvakuran, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Elif Gönen, Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut, Furkan Kızılkaya, Semih Öztürk, Gizem Kerimoğlu, Turabi, Anıl Berk Baki, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Nagehan Karadere.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Masterchef
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok saçma geliyor bana izleyen var mı..Hep aynı yemek yenmez ki.Bir de oturup tartışmıyorlar mı dersin ne möhim iş.

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