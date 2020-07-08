Acun Ilıcalı sayesinde ünlü olan ve yıldızını parlatan isimler!

Hakan-Gizem Hatipoğlu çifti ‘Var Mısın Yok Musun?’ programıyla adını duyuran isimlerden yalnızca iki tanesi. 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale’de doğan Hakan Hatipoğlu milli su topu sporcusudur. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Hakan Hatipoğlu ününü katıldığı Survivor programında iyice arttırdı. Survivor programının ardından oyunculuk mesleğine göz kırpan Hakan Hatipoğlu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Kurtlar Vadisi Pusu ve Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm projelerinde rol aldı. TV 8 kanalının bünyesinde sunuculuk yapmaya devam eden Hakan Hatipoğlu, Survivor Panorama masasında yorumculuk görevini üsteleniyor. Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu'da Acun Ilıcalı’nın sanat dünyasına kazandırdığı Gizem Hatipoğlu’da ‘Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasında ilk kez seyircinin karşısına çıktı. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Hatipoğlu ise; 1988 yılında dünyaya geldi. Gizem Hatipoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde eğitimini tamamladı. Kariyerine sunuculuk yaparak devam eden Gizem Hatipoğlu, 25 Temmuz 2011 yılında Hakan Hatipoğlu ile dünya evine girdi. ‘Var Mısın Yok Musun?’ yarışmasında tanışarak evlenen Hatipoğlu çiftinin Lila isimlerini verdikleri kızları ise 21 Ekim 2018 yılında doğdu. Lila Hatipoğlu Instagram hesabı ile şimdiden ünlü olmaya başladı.

Televizyonun dahi çocuğu Acun Ilıcalı’nın sanat dünyasına sayısız isim kazandırmaya devam ediyor. Bu isimler arasında kimler yok ki… Uzayıp giden listede Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu, İrem Derici, Aleyna Tilki, Hilmicem İntepe , Furkan Dede , Almeda Abazi, Şeyma Subaşı, Serkay Tütüncü gibi isimler yerini aldı.

Survivor yarışmasında yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken Hilmicem İntepe, genç kızların sevgilisi olmayı başardı. 2013 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında şampiyon olan Hilmicem, 2015 ve 2018 yıllarına yapılan Survivor yarışmalarına yeniden katıldı. Survivor programıyla belirli bir hayran kitlesine kavuşan Hilmicem ekranların aranılan isimleri arasında yerini aldı. Yapımcıların tercih ettiği Hilmicem Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmlerinde rol alarak beyaz perdeye göz kırptı. Ses getiren dizi projelerinin kadrosunda görülen Hilmicem Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Bodrum Masalı ve Tek Yürek dizilerindeki oyunculuk performansıyla göz doldurdu.

21 Mart 1987 yılında İstanbul’da doğan İrem Derici, 2011 yılında jüri koltuğunda Hülya Avşar, Mustafa Sandal, Hadise ve Murat Boz’un oturduğu O Ses Türkiye yarışması sayesinde tanındı. Yarı finalde elenen İrem Derici ünlü reklamcı Hulusi Derici’nin kızıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümünü bitiren Derici, Melih Kibar’ın “Bensiz Yapamazsın” şarkısıyla müzik piyasasına giriş yaptı. İrem Derici’nin çıkış yaptığı dönem ise “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seslendirdiği dönemdir. İrem Derici’nin albümleri arasında ise; Bensiz Yapamazsın, Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı, İki, Neredesin Sen, Kalbimin Tek Sahibine ve Üç sayılır.

7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’de doğan Serkay Tütüncü, 2016 yılında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programını ikinci olarak tamamladı. Sörf sporuyla ilgilenen Serkay, Survivor bittikten sonra oyunculuk sektörüne hızlı bir giriş yaptı. 2016 yılında TV 8 ekranlarına gelen “Para Bende” programının sunuculuğunu üstelenen Serkay ilk oyunculuk deneyimine 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle adım attı. Ardından Afilli Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Serkay şimdilerde Fox ekranlarına gelen Bay Yanlış dizisinde rol alıyor. 1.78 cm boyunda olan yakışıklı oyuncu fit görüntüsüyle genç kızların ilgi odağı oluyor.

ALEYNA TİLKİ

28 Mart 2000 yılında Konya’da doğan genç şarkısı, “O Sen Olsan Bari” şarkısıyla Türkiye’de en çok dinlenen isimlerden biri olmaya başardı. 2014 yılında 14 yaşındayken katıldığı ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasıyla tanındı. Yarışmada ‘Gesi Bağları’ türküsünü seslendiren Aleyna Tilki, 2016 yılında “Cevapsız Çınlama” single çalışmasıyla müzik sektörünü salladı. Şarkı MusicTopTR Resmi Listesi’nde 2 numaraya kadar yükseldi. Aleyna Tilki’nin single çalışmaları ise; Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek Dipsiz Kuyum, Sevmek Yok, Nasılsın Aşkta, Yalan, Bu Benim Masalım.

ALMEDA ABAZİ

13 Şubat 1992 yılında Arnavutluk’ta doğdu. Arnavutluk’ta katıldığı üç güzellik yarışmasında Miss Tiran, Miss Albania ve Miss Globe Kaniat Güzeli seçildi. İstanbul Aydın Üniversitesi Bil Sanat Akademesi’nde oyunculuk eğitimi alan Almeda, Konak ve Şov Bizinıs filmlerinde boy gösterdi. 2011 yılında Almeda, sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve Cem Ceminay’ın yaptığı jüri koltuğunda Tan Sağtürk, Acun Ilıcalı ve Azra Akın’ın oturduğu ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasına katıldı. 2012 yılında Survivor Ünlüler- Gönüller yarışmasında boy gösteren Almeda, yarışmanın bitiminde Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna alındı. 2015 yılında tekrardan Survivor All Star yarışmasına giden Almeda’nın macerası bu sefer kısa sürdü ve güzel sanatçı 5. hafta elendi.

Almeda Abazi, 13 Şubat 2017 tarihinde Los Angeles’ta oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlendi. Almeda Abazi eşi Tolgahan Sayışman ile 5 Mayıs 2019 tarihinde Efehan adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın oğulları Efehan Sayışman 5 aylıkken dermoid kist nedeniyle ameliyat durumunda kaldı. Çiftin çocuklarının sağlığı şimdilerde oldukça iyi.