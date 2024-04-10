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Acun Ilıcalı servetiyle gündemdeydi! Aylık kazancı soruldu: "Tüm mal varlığımla..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 08:43
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Acun Ilıcalı katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu. Paraya değer vermediğini söyleyen Acun Ilıcalı "Aylık ne kadar kazandığımı bilmiyorum!" dedi. Servetiyle sık sık gündeme gelen Ilıcalı "Tüm mal varlığımla TV8'i aldım!" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı servetiyle gündemdeydi! Aylık kazancı soruldu: "Tüm mal varlığımla..."

100 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Acun Ilıcalı, 343 Digital programına konuk oldu. Kazancına dair açıklamalarda bulunan Ilıcalı "Türkiye'de çok sevilen programı yaparsan ona göre para kazanırsın" dedi.

Paraya hiçbir zaman değer vermediğini söyleyen Ilıcalı "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım bütün servetim o, o zaman hepsini bir yere riske ediyorsun ki üstte kredi alıyorsun. Tutmasa ne olacak? Bu hamleler süper risk maddi korkum olmadığı için karşılığını aldım" dedi.

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AYLIK KAZANCI SORULUNCA...

Acun Ilıcalı'ya bu konuşmanın devamında "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" sorusu da geldi. Ilıcalı ise "Onu bilmem mümkün değil benim, hesabını yapamayız. 13 ülkeden gelirimiz var kanalımız var. Ben o işlere karışmam. Ebru o işlere bakıyor" yanıtını verdi.

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Ilıcalı "Restoranların yarısı para almaz benden alındığında da kredi kartı kullanırım." ifadeleriyle dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı "Bugüne kadar en çok neye harcadın?" sorusuna ise "En büyük borçlandığım tv8 oldu" yanıtını verdi.

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