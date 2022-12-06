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  4. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla pozunu paylaştı! Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla pozunu paylaştı! Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

06.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde dikkat çekti. Son dönemde kendini spora verdiği ve göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edilen genç sevgili iddialı bir mini elbise tercih etti. Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin elbisesinin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla pozunu paylaştı! Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı

Bir süredir birlikte görüntülenmeyen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne geldi. Son dönemde kendini spora verdiği ve göğüslerine silikon yaptırdığı söylenen Ayça Çağla Altunkaya yine utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

Sevgilisi muhabirlerle konuşmak için hazırlanırken kendisi arkada durmak için hamle yapınca Ilıcalı'nın müdahale ettiği Ayça Çağla Altunkaya gecede şıklığıyla da dikkat çekti.

Sevgilisi kenarda durmak için hamle yapınca... Sevgilisi kenarda durmak için hamle yapınca...

Siyah süper mini bir elbise ve küçücük bir çanta tercih eden genç ismin elbisesinin fiyatı ortaya çıktı.

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Ayça Çağla Altunkaya bu elbise için tam 42 bin 450 TL ödemiş. Sosyal medyada gündem olan elbisenin fiyatını duyanlar "Yengeye feda olsun", "Yeni bir Şeyma", "Acun sağ olsun" yorumlarında bulundu.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya gecesi kelebe

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