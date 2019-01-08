MAGAZİN

Acun Ilıcalı, Seyhan Erdağ ile yollarını ayırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de çok konuşulan röportaj ve haberlere imza atan muhabir Seyhan Erdağ, kanalla yollarını ayırdı. Erdağ bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı, Seyhan Erdağ ile yollarını ayırdı!

TV8'nin başarılı muhabiri Seyhan Erdağ, kanalla yollarını ayırdı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Seyhan Erdağ, şu ifadeleri kullandı:

seyhan-erdag-kimdir-660x330-Fg47

"SON 5 YILIM İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"TV8 aileme veda ettim bugün… İş arkadaşlarımın da bilmesi gerekiyor diye açıklama yapmak istedim. Bunca kötülüğün arasında iyi insan olduğu ve öyle kaldığı için gurur duyduğum, mutlu olduğum Acun Ilıcalı’ya. TV8 ailemin çalıştığım ve selamlaştığım her bir ferdine son 5 yılım için teşekkür ederim."

ekran-resmi-2019-01-08-09-brOj

Erdağ, daha önce 10 yıla yakın bir süre Show TV’de magazin muhabirliği yaptıktan sonra FOX TV’ye geçmiş oradan da TV8’e transfer olmuştu.

Sırf telefonla konuşabilmek için... Sırf telefonla konuşabilmek için...
Ayrılık haberini böyle duyurdu: Hata benimAyrılık haberini böyle duyurdu: Hata benim
Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Seyhan Erdağ Seyhan Erdağ tv8

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Makyajsız pozunu paylaştı, beğeni yağdı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Celil Nalçakan ayrılığı böyle duyurdu: Hoşça kal canımın içi

Ayrılık haberini böyle duyurdu: Hata benim

Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!

Şarkıcı Edis belediye otobüsünden paylaştı!

Kevin Spacey 'taciz suçlamasıyla' hakim karşısına çıktı

Kevin Spacey 'taciz suçlamasıyla' hakim karşısına çıktı

Murat Dalkılıç: 'Aşkım çok yaşa'

Murat Dalkılıç: 'Aşkım çok yaşa'

Ali Sunal'dan Ezo Sunal'a duygusal doğum günü mesajı!

'Seni canımdan çok seviyorum'

Buket Aydın'ın Altın Küre şıklığı!

Buket Aydın'ın Altın Küre şıklığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.