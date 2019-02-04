Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nı tamamen sildi

Boşanma haberleriyle ve yaşadıkları iddia edilen aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ilişkisinde yeni bi gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'yla olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmişti. Bunun üzerine Acun'dan da karşı hamle geldi. Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma'yı takipten çıkartıp fotoğraflarını da sildi.
Boşanmanın ardından Şeyma Subaşı ile yakın arkadaş olan Oğulcan Engin de tarafını belli etmiş ve Şeyma'yı takipten çıkarmıştı.
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