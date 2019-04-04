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Acun Ilıcalı, Survivor'a format attı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2019 09:21 | Son Güncelleme

Türk-Yunan takımlarının yarıştığı Survivor 2019'a Acun Ilıcalı format attı. Ilıcalı "Asıl Survivor şimdi başlıyor" diyerek herkesi heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı, Survivor'a format attı!

TV8'deki 'Survivor'da bu yıl Türk-Yunan takımları yarışıyordu. Acun Ilıcalı, 'Survivor Türkiye-Yunanistan'a format attı.

Rakipler birleşip, 'Siyah' ve 'Beyaz' diye iki takım oldu.

Son bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar, önce yeni takımları belirleyecek liderleri seçti. 'Beyaz' takımın lideri Seda, ekibine Afrodit, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora ve Kyriakos'u aldı.

'Siyah' takımın lideri Katerina Dalaka'nın seçtiği yarışmacılar; Sude, Dimitra, Melisa, Elfida, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre ve Okay oldu.

Acun Ilıcalı, "Asıl Survivor şimdi başlıyor" dedi.

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Acun Ilıcalı Survivor

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