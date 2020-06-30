MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı Survivor finaliyle ilgili tüyo verdi!

Acun Ilıcalı Survivor finaliyle ilgili tüyo verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 16:44 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Dominik'e yaptığı canlı bağlantı sırasında yaşanan aksaklık sırasında takipçileriyle sohbet etti. Ilıcalı eleme potasındaki olan isimlerle konuşurken Survivor finaliyle ilgili tüyo verdi!

Acun Ilıcalı Survivor finaliyle ilgili tüyo verdi!

Dominik’teki yarışmacılarıyla eleme öncesi Instagram’da canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, onlarla sohbet ettiği sırada bağlantının kopmasının ardından dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Bağlantının yeniden gerçekleşmesini beklediği sırada finalle ilgili büyük sürprizleri olacağını söyleyen Ilıcalı, “güzel şeyler olacak o heyecanı size öyle bir şey yaşatacağız ki…” şeklinde konuştu.

Capture

Finalistlerin katılamayacağı bir parti de düzenleyeceğini söyleyen Acun Ilıcalı Survivor 2020’nin finali için çok ilginç sürprizler yapmaya hazırlandığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!
Badem Şekeri 2 nerede çekildi?Badem Şekeri 2 nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

3,5 trilyonda bir ihtimal gerçekleşti

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Arka Sokaklar'a gelin gitti! İşte ilk kareler

Arka Sokaklar'a gelin gitti! İşte ilk kareler

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mayosuyla gündem olan Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında? Fedon ne demek?

Mayosuyla gündem olan Fedon kimdir? Fedon kaç yaşında? Fedon ne demek?

Cem Yılmaz, ‘Asker ziyareti’ notuyla paylaştı

‘Asker ziyareti’ notuyla paylaştı

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Bircan Bali makyajsız halini paylaştı! 'Arkamdan yazmışlar...'

Makyajsız paylaşım! 'Arkamdan yazmışlar...'

Demet Akalın'ın İkranur isyanı! Bela okudu

Demet Akalın'ın İkranur isyanı! Bela okudu

Kate Hudson küvette çıplak poz verdi! Notu olay oldu

Küvette çıplak poz verdi! Notu olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.