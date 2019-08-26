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Acun Ilıcalı: Türkiye'de rap müziğinin yükselişi 20 yıl gecikmeli oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 26.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Türkiye'de rap müziğinin yükselişinin 20 yıl gecikmeli gerçekleştiğini söyledi.

Acun Ilıcalı, Bebek'te yakın arkadaşının devraldığı otele girerken muhabirlerle karşılaştı. Rap müziğin yükselişi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "20 yıl gecikmeli oldu. Hepsini takdir ediyorum, güzel müzik yapıyorlar.

Ceza'yı biliyoruz, Sagopa da çok yetenekli zaten" dedi. Gençlerin İngilizce rap şarkılarını ezbere söylediğini söyleyen Ilıcalı bir tek rap üzerine bir format yapmalarının mümkün olmadığını belirtti. Kanala ortak olmak isteyenlerin olduğunu ama böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI Rap

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