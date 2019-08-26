Acun Ilıcalı: Türkiye'de rap müziğinin yükselişi 20 yıl gecikmeli oldu

Acun Ilıcalı, Bebek'te yakın arkadaşının devraldığı otele girerken muhabirlerle karşılaştı. Rap müziğin yükselişi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "20 yıl gecikmeli oldu. Hepsini takdir ediyorum, güzel müzik yapıyorlar.

Ceza'yı biliyoruz, Sagopa da çok yetenekli zaten" dedi. Gençlerin İngilizce rap şarkılarını ezbere söylediğini söyleyen Ilıcalı bir tek rap üzerine bir format yapmalarının mümkün olmadığını belirtti. Kanala ortak olmak isteyenlerin olduğunu ama böyle bir niyeti olmadığını söyledi.

