Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! TV8 canlı yayında yardım kampanyası

Türkiye dün gece Elazığ'dan gelen acı haberle sarsıldı. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya da deprem için bağış çağrısı yapılmıştı. Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların arasına Acun Ilıcalı da geliyor.

Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında canlı yayında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın Twitter'dan yaptığı o açıklama:

Yarın akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8’de saat 20.00’de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.



