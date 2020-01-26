MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! TV8 canlı yayında yardım kampanyası

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! TV8 canlı yayında yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Dün gece Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası TV8'in sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendinisine gelen 'Yardım kampanyası başlat' çağrılarına tepkisiz kalmayan Ilıcalı, bu akşam canlı yayında yardım kampanyası yapacak.

Acun Ilıcalı Twitter'dan duyurdu! TV8 canlı yayında yardım kampanyası

Türkiye dün gece Elazığ'dan gelen acı haberle sarsıldı. Birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem için tüm ülke tek yürek oldu. Sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyalarının ardı arkası kesilmezken, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya da deprem için bağış çağrısı yapılmıştı. Acun Ilıcalı beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremin yaralarını sarmak için ülkecek maddi ve manevi her türlü yardıma koşanların arasına Acun Ilıcalı da geliyor.

Ünlü isim sahibi olduğu TV8 kanalında canlı yayında yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı. İşte Acun Ilıcalı'nın Twitter'dan yaptığı o açıklama:

acun-ilicali-twitterdan-duyurdu-t-I8UY.jpg

Yarın akşam depremzede vatandaşlarımız yararına TV8’de saat 20.00’de bir yardım kampanyası yapacağız. Hepimizin kalbi onlar için atıyor. Hep beraber kenetlenip elimizden gelen desteği verelim.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...
Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, yardım, Deprem, elazığ,

En Çok Okunan Haberler

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

AFAD duyurdu! Elazığ depreminde ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Denizli'de coronavirüs iddiasına açıklama

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

İmamoğlu'ndan Elazığ depremi sonrası çağrı!

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Ceketi çıkardı! Üstsüz poz

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın, Elazığ’a yardımda bulundu

Yardım paylaşımı! Göndermede bulundu....

Şebnem Ferah ’99 Depremi’ni hatırlattı! Oyuncak piyano anısı…

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti! Adam fırsatçılıktan ölecek

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Alişan'ın eşi Buse Varol'un Elazığ depremi sonrası paylaşımına tepki yağdı!

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Burçin Terzioğlu deprem sonrası paylaşım yapınca tepti çekti

Deprem sonrası paylaşım yapınca tepti çekti

Serenay Sarıkaya Bergen için şan dersine başladı

'Rüya projem' demişti! 'Bergen' için bir adım daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.