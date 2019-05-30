MAGAZİN

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Türk asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil'in, İzmir'in Çeşme ilçesine yaptırdığı 2 katlı süper lüks villa tamamlandı. Nişanlısı Amine Gülşe ile bu yaz evlenecek olan Özil'in, balayını yeni villasında geçireceği öğrenildi.

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Arsenal'ın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, geçen yıl iş insanı Acun Ilıcalı ile birlikte, Alaçatı Mahallesi'nde arsa satın aldı. Aynı arsa üzerinde Ilıcalı ve Özil, birer süper lüks villa yaptırdı. Geçen yıl başlayan inşaatlar tamamlandı. Özil'in kendi alanı olan 2 parselde ve 3 bin 500 metrekare arazinde yaptırdığı 2 katlı villası, 10 milyon liraya tamamlandı. Ilıcalı'nın tek parselde yapılan villasının inşaatı da sona erdi.

a543703f60e5cce7da009335441861c3

İngiltere'de Premier Lig'in sona ermesinin ardından nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul'da dünya evine girecek olan Özil, 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'ya bu kez balayı için gelecek. Öte yandan Özil'in Alaçatı'nın merkezindeki Değirmen Dağı Mevkisi'nde bulunan villasının içinde ve dışında kendi zevkine göre oluşturduğu yaşam alanları dikkat çekti. Özil'in, kumdan mini futbol ve voleybol sahası yaptırdığı, bu alanın etrafını ağlarla çevirdiği görüldü.

mesut-ozil-balayini-cesmedeki-yeni-villasinda-gecirecek_7859_dhaphoto2

Bugünkü değerinin 15 milyon TL olduğu belirtilen villanın inşaatı sürerken, arazinin yakınında yer alan tarihi mezarların korunması için '1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alındığı da öğrenildi. Her geçen yıl daha popüler bir hale gelen Alaçatı'da özellikle merkeze yakın bölgelerde satılık ev fiyatları 2 milyon liradan başlıyor.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdıAyrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı
Oğulcan'dan Acun'a 50. yaş kutlaması! Çöl pozuOğulcan'dan Acun'a 50. yaş kutlaması! Çöl pozu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı mesut özil

En Çok Okunan Haberler

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylie Jenner eleştirileri umursamıyor! Kızıyla havuz pozu

Eleştirileri umursamıyor! Kızıyla havuz pozu

Serenay Sarıkaya'nın yaz imajına beğeni yağdı!

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Oğulcan Engin’den Acun Ilıcalı’ya doğum günü kutlaması

Oğulcan'dan Acun'a 50. yaş kutlaması! Çöl pozu

Acun Ilıcalı paylaştı! Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

Acun Ilıcalı paylaştı! Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna Demet Akalın'dan sert cevap

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Hadise makyajsız fotoğraf istedi ünlü isimler paylaştı

Hadise istedi; makyajsız hallerini paylaştılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.