Acun Ilıcalı ve Ogeday arasında merak ettiren diyalog! Ogeday o sözden sonra konseyden çıkmak istedi

Survivor All Star'da gerek hırsı gerekse kavgalarıyla ilk günden beri adından söz ettiren Ogeday fragmanda Acun Ilıcalı tarafından sert şekilde eleştirildi. Ogeday diskalifiye mi olacak sorusu da fragman sonrası merak konusu oldu.

Ilıcalı "Bunun sebebini seyircilerimiz 2 gün sonra anlayacak" deyince Ogeday ise bunun üzerine "Bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" demesi dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın ağır ithamlarda bulunduğu Ogeday'a "Benim gözümde bu bütün sezonun en hayal kırıklığı günüdür" demesi herkesi şoke etti.

Ogeday "Bu eleştirinin ağır olduğunu düşünüyorum" demesi sonrasında Acun Ilıcalı "Dediklerimin arkasındayım" yanıtını verdi.

OGEDAY KONSEYDEN GİTMEK İSTEDİ AMA...

Bunun üzerine ise Ogeday konseyden çıkmak istedi ve "Hava almaya çıkabilir miyim?" deyince aldığı yanıtla şaştı kaldı.

Ilıcalı "Zaten yeteri kadar hava alacaksın boş ver tut niraz daha kendini" dedi.





