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Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hatay'a gitti! "Daha güzel projelerimiz de var"

04.04.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa süre önce hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Ayça Çağla Altunkaya ve sevgilisi Acun Ilıcalı Hatay'a gitti. Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'nde çocuklarla birlikte film izledi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Hatay'a gitti! "Daha güzel projelerimiz de var"

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelip, 'Kral Şakir: Mikrop Avcıları' animasyon filmini izledi.

Depremin ilk günlerinde de ayrı ayrı deprem bölgesine giden çift çocuklarla vakit geçirdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın da katıldığı etkinlikte Ilıcalı, çocukların arasına girdiği alanda fotoğraf taleplerini geri çevirmedi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'ya da ilgi büyüktü.

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"4 KIZ BABASI OLARAK..."

'Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkcası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek" diyen Ilıcalı konuşmasının devamında şunları söyledi:

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"Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bugün onlara küçük bir sürpriz bir film gösterimi yapacağız. Çok da mutlu görüyorum onları. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çocuklara karşı aşırı bir düşkünlüğüm var. 4 kız babası olarak da burada olmak benim için çok büyük mutluluk. İnşallah onların geleceğini daha güzel daha ümitli ve mutlu şekle getirmek için milletçe uğraşıyoruz. Güzel şeyler yaşatacağız onlara.'

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