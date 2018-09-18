Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Geçen yıl eylül ayında, Acun Ilıcalı ile Marsilya’daki Türk Konsolosluğu’nda, Esat Yontunç ve Kübra Subaşı’nın şahitliğinde evlenen Şeyma Subaşı sonrasında da Fransa’nın sahil kasabası St.Tropez’de 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti.

Düğün alanına helikopterle giden ve düğününe dair neredeyse tüm detayları hesabından paylaşan Subaşı evliliğinin birinci yılında ise son derece sade bir paylaşımı tercih etti.

Eşi Acun Ilıcalı ile çektiği bir selfieyi hesabından paylaşan Şeyma Subaşı böylelikle mutlu evliliğinde bir yılı geride bıraktı.

Acun Ilıcalı ise Instagram'dan henüz bir paylaşım yapmadı.

Uzun süredir beraber olan ikilinin Melisa adında da bir kızları var.

