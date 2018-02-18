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Acun Ilıcalı'ya Adriana Lima'dan ilginç Survivor mesajı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 23:53 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı Survivor 2018 öncesinde dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın kendisine Marcus için mesaj attığını açıkladı. Acun llıcalı, 'Adriana Lima, Marcus'un Survivor'da yarışacağını duyunca bana mesaj attı. Şoktaydı, inanamadığını söyledi' dedi. Marcus ise Adriana Lima ile Miami'den tanıştıklarını ve eski arkadaş olduklarını açıkladı.

Acun Ilıcalı'ya Adriana Lima'dan ilginç Survivor mesajı!

Survivor 2018'in ilk eleme konseyinde Ramazan'ın eleme adayı olarak ismini söylediği Marcus için, Adriana Lima'nın Acun Ilıcalı'yı mesaj attığı ortaya çıktı. Ilıcalı, konseyde Marcus'a "Senin yarışmaya gireceğini öğrendiği zaman Adriana Lima bana mesaj attı. 'Marcus geliyormuş. Gerçek mi' dedi. Şoktaydı. Bende 'evet' dedim. Ama senin için Survivor'da yapamaz demişti" diye konuştu.

Marcus ise Adriana Lima ile Miami'den tanıştığını açıklayarak, "Uzun seneler oldu Miami'den tanıyordum. 'İki gün veriyorum sana haftaya görüşürüz' dedi. Survivor'ı benden daha iyi biliyormuş. Ben bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. İçinde olunca daha farklıymış" dedi.

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