Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı, başarılı iş hayatıyla olduğu kadar tarzıyla da ön plana çıkıyor. Genellikle siyah tişörtler tercih ettiği sade bir tarzı benimseyen Acun Ilıcalı'nın saatleri, gündemden düşmüyor. Özellikle sıkça kullandığı kırmızı saati epey ilgi görüyor. Saatin hem şık hem de spor tarzda olması, gösterilen alakanın nedenlerinden biri. Karbon kasa, kauçuk kordon ve su geçirmeyen safir cama sahip olan bu saate benzer alternatifleri sizler için derledik. Gelin, Acun Ilıcalı'nın kırmızı saatine benzeyen saat seçeneklerine birlikte bakalım.

1. MNBVC Kırmızı Dijital Erkek Saati ile zamanı dijital yaşayın

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Hem elektronik hem de su geçirmez özelliğe sahip olan MNBVC Kırmızı Dijital Erkek Saati, spor bir tarz benimseyenler için uygun seçenekler arasında yer alıyor. Çok fonksiyonlu saatler kategorisinde bulunan ürün, en çok kullanılan erkek saatlerinden biri. Dijital özellikleriyle ön plana çıkan saat; light, mode, reset, start seçeneklerini kapsıyor. Tüm bunlara ek olarak ürünün üzerinde ufak bir yardımcı pusula bulunuyor. Saatin potansiyel özelliklerinden biri olan ışık seçeneği, düşük ışıklı alanlarda kadranı görünür kılıyor. Tam bir fiyat performans ürünü olan bu kol saatini beğeneceğinizden eminiz.

2. Yenilikçi duruşu ile Puma Erkek Kol Saati

Su geçirmez özelliği ile çok sevilen Puma Erkek Kol Saati'nin silikon kordonu ve yuvarlak kasası bulunuyor. Ürün, mineral cam ve quartz mekanizması ile en çok kullanılan modeller arasında yer alıyor. Kırmızı rengi ile öne çıkan saatin siyah çerçeveli kadranı net bir görünüm ve odaklanmayı sağlıyor. Analog model olmasına rağmen birçok farklı özelliği de içinde barındıran ürün, yenilikçi bir hâl alarak alışılmış modellerin dışına çıkıyor. Saati açık hava sporları yaparken rahatlıkla kullanabileceğinizi belirtmemizde fayda var.

3. CASIO Erkek Kol Saati tasarımıyla özgün bir görünüm yakalayın

Casio Erkek Kol Saati, tasarımında kırmızı rengin ve kamuflaj desenin birleşmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Mekanik tasarıma sahip olan ürün, analog ekran türüne sahip. Dijital şekilde de okunabilen saatin küçük bir dijital ekranı mevcut. Sıradan saatlerin ötesinde, oldukça estetik duruşa sahip ürünün aydınlatma ve kronometre gibi özellikleri de bulunuyor. İsteğinize göre alarm seçeneğini de aktifleştirebileceğiniz saati çok seveceğinizden eminiz.

4. Klasik görünümden ödün vermeyenlere: U.S Polo Uspa Erkek Kol Saati

Şık davetlerde birçok kıyafete uyum sağlayabilen U.S Polo Uspa Erkek Kol Saati'nin tasarımında koyu kırmızı rengi hâkim. Klasik tarzın yanında gündelik hayatta da kullanılabilen ürünün spor bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Saatin kadranında sayılar yerine çizgiler tercih edilmesi, tasarımın daha sade ve basic görünmesini sağlıyor. Gün boyu bileğinizde taşıdığınız ürün, size herhangi bir rahatsızlık hissi vermiyor. Düz ve rahat görünüm arıyorsanız koyu kırmızı rengiyle şıklığınıza şıklık katacak saati tercih edebilirsiniz.

5. Sade ve renkli görünüm sevenler için: Ferrucci Erkek Saati

Siyah ve kırmızı renkler ile harmanlanan Ferrucci Erkek Saati, spor modeller arasında farklılık arayanların tercihi olarak ön plana çıkıyor. Basit bir analog tasarımda farklılaşan dokunuşların bulunduğu modelde, ince yapılı akrep ve yelkovan profilleri bulunuyor. Kullanımı belirli zamanlar ile sınırlı olmayacak ürün, gündelik hayatta ve şık davetlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Oldukça sportif tasarıma sahip olmasından dolayı birçok farklı kombin ile kullanabileceğiniz modeller arasında ilk sıralarda geliyor. "Kırmızının yanına en çok siyah yakışır." diyenlerdenseniz ürüne mutlaka göz atmalısınız!

6. Klasikten şaşmayanlara: Q&Q Unisex Kol Saati

Hem kullanımı hafif hem de zamansız bir saat modeli arayanların öne çıkan seçenekleri arasında Q&Q Unisex Kol Saati yer alıyor. Saat, siyah kadranı ve kırmızı bandı ile klasik fakat renkli tasarıma sahip. Akrep ve yelkovanın da kırmızı renkli oluşu, kordon ile bir bütünlük sağlıyor. Üründe yer alan saat aralıkları oldukça belirgin ve alışılagelmiş şekilde sunuluyor. Tasarımı göz yormadığı için sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Kalın ve ağır bir yapısı olmayan saati uzun süre ve rahatça kullanacağınıza eminiz.

7. Kırmızının enerjisini Q&Q Unisex Kol Saati ile yanınızda taşıyın

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Kırmızı rengi sevenler buraya! Renkli saat kullanmayı isteyenler, genellikle Q&Q Unisex Kol Saati'nin kırmızı modelini tercih ediyor. Ürünün iç kısmı ve kordon tasarımı düz ve sade bir şekilde sunuluyor. Saatin kırmızı renkli kadranında açık gri detaylar bulunuyor ve böylece şık görünüm oluşturuluyor. Hem kadınların hem de erkeklerin rahatlıkla kullandığı model, gündelik tarzınızın tamamlanmasına kolaylık sağlıyor. İnce duruşu ve pratikliği ile ön plana çıkan saat, uzun ömürlü kullanım için uygun modeller arasında yer alıyor.

8. Twelve Silikon Unisex Kol Saati ile sade ve renkli bir imaj yaratın

Analog mekanizma kullanılarak tasarlanan Twelve Silikon Kol saati, farklı tarzda bir kadrana sahip. Şeffaf renkli kasası ile plastik kordonun birleşimiyle göz dolduran saat, 1 ATM seviyesinde su geçirmeme özelliği de barındırıyor. Ürünün kordon tasarımı, alışılan kordonlara göre oldukça kalın bir yapıda. Renkli ve kalın görünen saat takmayı sevenlerin ilk tercihleri arasında yer alan ürün, 24 ay garanti fırsatıyla da kullanıcıların dikkatini çekiyor.

9. Şıklığından ödün vermeyenlere: Aqua Di Polo 1987 Hasır Kol Saati

Canlı ve parlak modellerden ziyade daha düz ve klasik modelleri seviyorsanız sıradaki ürün tam da size göre. Aqua Di Polo 1987 markasının klasik görünüp aynı zamanda spor görünüme de hitap eden Unisex Kol Saati, birçok renk ile uyum sağlıyor. Saatin tasarımında kullanılan kırmızı ve siyah rengi, koyu ve keskin bir hava yaratıyor. Gündelik yaşamınızda tercih ettiğiniz gömlek, tişört ve ceketler ile saatiniz görünümünüzü tamamlıyor. Ürün, şık ortamlar için seçtiğiniz koyu ya da açık tonlu kombinleriniz ile uyum yakalamak için kurtarıcı ürünler arasında bulunuyor.

10. Casio G-Shock Unisex Kol Saati özellikleriyle kendine hayran bırakıyor

45 mm kasa çapıyla diğer modellerden ayrılan Casio G-Shock Unisex Kol Saati, gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor. Su geçirmez özellikteki saat, açık tonlu kırmızı kordon rengiyle görenlerin kalbini çalıyor. İçinde yer alan akrep ve yelkovanın tasarımı bıçak görünümünü andırıyor. Plastik kasa, silikon kordon ve mineral cam ile desteklenen ürün, uzun ömürlü kullanıma olanak sağlıyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak kullanılması işlevsellik açısından önem taşıyor. Altta yer alan ekranından dijital olarak okunan saatin takvim özelliği de bulunuyor. Özellikleri ile yaşamınızı kolaylaştıran ürünün, kombinlerinize gösterişli ve spor bir dokunuş katacağından eminiz.