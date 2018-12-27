Acun o programı TV 8'den kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, haftaiçi hergün başarılı sunucu Serap Paköz'in sunumu ile ekrana gelen program Gerçeğin Peşinde'nin fişini çekti. Program yayından kaldırılıyor.

Daha öncede beklenen reyting başarısını gösteremeyen programın yayın saati değişmiş fakat program yine reyting listelerinde gerilerde kalmıştı.

Müge Anlı'ya rakip olarak gösterilen program cuma günü son kez yayın yapacak ve 2.5 sezondur TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Gerçeğin Peşinde yayında kalkacak.



