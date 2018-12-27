MAGAZİN

Acun o programı TV 8'den kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

Son günlerde birbirinden farklı formatlarla yayın hayatına devam eden TV 8'den flaş bir haber geldi! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kanalda 2.5 sezondur devam eden program Gerçeğin Peşinde yayından kaldırılıyor.

Acun o programı TV 8'den kaldırdı! 2 sezondur yayındaydı

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, haftaiçi hergün başarılı sunucu Serap Paköz'in sunumu ile ekrana gelen program Gerçeğin Peşinde'nin fişini çekti. Program yayından kaldırılıyor.

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Daha öncede beklenen reyting başarısını gösteremeyen programın yayın saati değişmiş fakat program yine reyting listelerinde gerilerde kalmıştı.

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Müge Anlı'ya rakip olarak gösterilen program cuma günü son kez yayın yapacak ve 2.5 sezondur TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşan Gerçeğin Peşinde yayında kalkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Serap Paköz tv 8 Acun Ilıcalı Gerçeğin peşinde

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