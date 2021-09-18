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Ada Masalı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bizi hiç kimse ayıramayacak"

18.09.2021 02:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de ekrana gelen Ada Masalı'nın 14. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ada Masalı'nın yeni tanıtımında düğündeki kargaşanın ardından Haziran (Ayça Ayşin Turan) ilişkileri konusunda umutsuzluğa düşerken Poyraz (Alp Navruz), onları hiç kimsenin ayıramayacağına dair verdiği sözü genç kadına tekrar hatırlatıyor.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 21 Eylül Salı ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden fragman yayınlandı.

ADA MASALI'NDA ORTALIK KARIŞIYOR!

Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında nikahlarında artan gerilimin ve evlenememelerinin ardından Haziran ilişkileri konusunda büyük bir umutsuzluğa kapılırken Poyraz her şeye rağmen ikisini kimsenin ayıramayacağının altını çiziyor.

Ada Masalı (2)(3)

Batu'nun (Erdem Kaynarca) İdil'e (Beril Pozam) karşı ilgisinin arttığı gözlerden kaçmazken Biricik'in (Özge Demirtel) Melisa'ya (Merve Nur Bengi) karşı öfkesi dinmiyor.

Ada Masalı (3)(3)

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Aksel Bonfil imzası taşıyor.

Ada Masalı (4)(1)
Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Erdem Kaynarca, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz ve Bedia Ener eşlik ediyor.

Ada Masalı (5)(1)
'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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