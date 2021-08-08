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Ada Masalı 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Poyraz'ın Haziran'a öfkesi dinmiyor!

08.08.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ada Masalı'nın yeni tanıtımında pes etmemekte kararlı olan Haziran (Ayça Ayşin Turan), Poyraz'ın (Alp Navruz) öfkesine ve adalıların ona sırtını dönmesine rağmen mücadelesine devam ediyor. Poyraz'ın ise ne Haziran'a ne de Hakan'a (Cem Anıl Kenar) karşı öfkesi diniyor.

Star TV'nin Ay Yapım imzalı Ada Masalı'ndan yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerde oynadığı Ada Masalı'nın 8. yeni bölümü 10 Ağustos Salı akşamı ekrana gelecek.

Ada Masalı (1)

Ada Masalı'nın merakla beklenen 8. bölümünden yeni tanıtım seyirciyle buluştu. Ne Poyraz'ın ne de adalıların desteğini gören Haziran, oteli ayakta tutmak için tek başına savaşmaya başlıyor.

Ada Masalı (3)

Haziran tarafından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Poyraz, ona ne kadar kızsa da kendisini Haziran'ın yanında olmaktan alıkoyamıyor. Hakan'ın adadan gitmediğini fark etmesiyle deliye dönen Poyraz, Hakan'ın ona ihanet eden bir kişi daha olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşıyor.

Ada Masalı (5)
Melisa'nın (Merve Nur Bengi) Alper'e (Rami Narin) karşı olan hislerini fark eden Görkem (Bülent Çolak), ilişkiler konusunda deneyimsiz olan Melisa'ya taktikler verirken Melisa'nın bu konudaki çabaları komik dakikalara sebep oluyor.

Ada Masalı (4)

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Masalı'nın son bölümünde bütün sırlar ortaya döküldü. Haziran'a (Ayça Ayşin Turan) artık bambaşka biriyle karşı karşıya kalacağının gözdağını veren Poyraz (Alp Navruz) tavırlarıyla Haziran'ı çileden çıkardı.

Ada Masalı (2)
Hakan'ın (Cem Anıl Kenar) ihanetini öğrenen Poyraz kendisini tutamazken Haziran'ın da bu işe dahil olduğunu öğrenmesiyle büyük bir yıkım yaşadı.

Ada Masalı (1)

Aralarında iş ilişkisinden öte bir şey olamayacağını Poyraz'a söyleyerek onu kendisinden uzaklaştırmaya çalışan Haziran, bambaşka bir Poyraz'la tanışarak kıskançlık krizine girdi. Fabrikanın bilançolarının sızdırılmasında Hakan ve Haziran'ın parmağı olduğunu öğrenen Poyraz ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kendisini ifade etmek için elinden geleni yapan Haziran'ın çabaları karşılıksız kaldı. Haziran'ın büyük sırrının ortaya çıkmasının ardından Poyraz başta olmak üzere adalıların Haziran'a karşı tavrının nasıl değişeceği merakla beklenirken dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ön izleme sahnesinde Haziran ve Poyraz, kavga eden Zeynep ve Aliye'yi ayırmaya çalışırken Aliye, Haziran ve Poyraz'ın ilişki yaşamasına müsaade etmeyeceğini söylüyor.

Ali Bilgin'in genel yönetmenliğini, Özgür Sevimli'nin ise yönetmenliğini üstlendiği 'Ada Masalı'nın senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak imzası taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'a Nihan Büyükağaç, İpek Tenolcay, Bülent Çolak, Beril Pozam, Cem Anıl Kenar, Rami Narin, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ, Özge Demirtel, İlkay Akdağlı, Can Kahraman, Eylül Ersöz, Mesut Özkeçeci, Bensu Begoviç ve Bedia Ener eşlik ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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