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Ada Masalı dizisi 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ada Masalı'nda Haziran, Poyraz'ın gerçekleri öğrenmesinden korkuyor!

25.06.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yaz dizisi Ada Masalı'nın 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı Ada Masalı'nın yeni bölüm fragmanında, Hakan'ın (Cem Anıl Kenar) Poyraz'la (Alp Navruz) konuşup her şeyi anlattığını düşünen Haziran'ın (Ayça Ayşin Turan) endişeli halleri dikkat çekerken İdil (Beril Pozam), Haziran'ın Kırlangıç Adası'ndan gitmesi için elinden geleni yapacağının sinyallerini veriyor.

Star TV'de yaz dizisi olarak yayınlanan Ada Masalı'nın 29 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hakan'ın adaya geldiğini öğrenen Haziran, Poyraz'dan sakladığı büyük sırrın ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Hakan, Selma'nın (Nihan Büyükağaç) yeğeninin Haziran olduğunu öğreniyor.

Ada Masalı 3. Bölüm Tanıtım (1)

Ada Masalı 3. Bölüm Tanıtım (3)

Haziran'ın her hareketinden rahatsız olan ve Hakan tarafından da kışkırtılan İdil, onun bu adadan gideceğinin altını çizerken İdil'in bu uğurda ne yapacağı ise gizemini koruyor. Haziran, Hakan'ın adaya gelmesiyle kendisini Poyraz'ın yanında hep diken üstünde hissederken yaşadıkları tüm anlaşmazlıklara rağmen Haziran ve Poyraz vakit geçirdikçe aralarındaki çekime kayıtsız kalamıyorlar.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un paylaştığı 'Ada Masalı'nın oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz, Merve Nur Bengi, Fatih Yücebağ ve Bedia Ener buluşuyor. Ali Bilgin yönetmenliğindeki dizinin senaryosu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak'ın kaleminden çıkıyor.

Renkli hikayesiyle 'Ada Masalı' her salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de!

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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