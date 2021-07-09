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Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor?

09.07.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ada Masalı dizisinde Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ada Masalı dizisinin başrol oyuncuları Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan aşk mı yaşıyor?

Son dönemin gözde oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Çekimleri İzmir'de süren Ada Masalı adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un son dönemde yakınlaştıkları iddia edildi.

Kulaktan kulağa yayılan aşk iddiası sonrası tüm gözler Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yapacağı açıklamaya çevrildi.

Alp Navruz, geçtiğimiz ay uzun süredir birliktelik yaşadığı 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam'dan sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

ADA MASALI KONUSU

Şehirli, başarılı iş kadını Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile adanın yakışıklı ve yardımsever genci Poyraz'ın (Alp Navruz) Kırlangıç Adası'nda kesişen yollarını konu alan 'Ada Masalı', zıt karakterlere sahip ikilinin anlaşmazlıklardan doğacak aşklarını seyirciyle buluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Navruz Ayça Ayşin Turan Ada Masalı dizisi
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