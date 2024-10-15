Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İkbal Uzuner'in ailesinin iddialarını yalanladı: Defalarca şikayeti yok

Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmesi, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Olay ülke genelinde infiale neden olurken, İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce defalarca şikayetçi olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Gazeteci Kübra Par'a açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

"KIZ HEMEN O GÜN BULUNUP EVE GETİRİLİYOR"

'Aile defalarca şikayetçi oldu' ifadesinin basına yansıdığını hatırlatan Bakan Tunç, "Oysa ailenin defalarca şikayeti yok. İkbal daha önce evden kaçıyor. İntihar edip not bırakıyor. Aile polise haber veriyor, diyor ki kızımız kayboldu. Kız hemen o gün bulunup eve getiriliyor. Cani de geçen sene intihara kalkmış, kendini yaralamış. O yaralamadan dolayı Bakırköy'de tedavi görmüş. Orada da hiçbir şikayetçi yok" dedi.

"BÜTÜN SUÇLARA EN YÜKSEK CEZAYI VEREN ÜLKEYİZ"

Cezasızlık algısı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Tunç, "Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bütün suçlara en yüksek cezayı veren ülkeyiz. İnfaz bakımından da en yükseğini veriyoruz. Yani cezaların azlığı gündeme geliyor ama diğer ülkelerde daha az ceza var. Örgütlü suç bakımından cezaevlerindeki sayı şu an 360 bin kişi yani suç işleyen salıveriliyorsa bu 360 bin kişi neden cezaevinde?" ifadelerini kullandı.