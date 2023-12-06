Adalet bölümü kapatıldı mı? Adalet Meslek Yüksekokulları neden kapatıldı? YÖK'ten önemli karar!

Adalet bölümünün kapanmasına ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. YÖK, 42 üniversitedeki Adalet Meslek Yüksekokulunun kapatılmasına yönelik kararını açıkladı. Adalet bölümünün kapatılması halinde mevcut öğrencilerin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. İşte Adalet bölümünün kapanmasına ilişkin detaylı bilgiler...

ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre;

42 üniversitede bulunan Adalet Meslek Yüksekokullarının kapatılmasına,

KKTC'de bulunan 6 Adalet programının kapatılmasına,

Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan "Adalet" programı ile "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programlarındaki öğrencilerin hak ve statülerinin korunarak kapatılmasına,

Bu kapatılma kararı sonrası üniversiteler bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılabilmesine, bu konudaki değerlendirmelerin üniversiteler tarafından yapılmasına,

Bahsi geçen "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılmasının uygun bulunması halinde, "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programındaki öğretim elemanlarının kadrolarının anılan programa aktarılabilmesine,

Program açılmayan üniversitelerde ise ilgili öğretim elemanlarının alanlarına göre ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek programlara atanmalarına,

karar verildi.

YÖK'ÜN ALDIĞI KARARIN TÜM MADDELERİ

ISCED-F 2013'e göre 0421 Hukuk ayrıntılı alanında yer alan "Adalet" önlisans programı ile 0415 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ayrıntılı alanında yer alan "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" önlisans programlarının mevcut öğrencilerin statülerinin ve öğrencilik hakkının korunması kaydıyla kapatılmasına, 0415 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ayrıntılı alanı altında "Mahkeme Büro Hizmetleri Programı" açılabilmesinin uygun olduğuna,

i. Söz konusu değişiklik nedeniyle meslek yüksekokulları bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılması hususunun yükseköğretim kurumlarına bırakılmasının uygun olduğuna,

ii. Yeni programın ilgili yükseköğretim kurumu tarafından talep edilmesi ve Kurulumuzca açılması durumunda kapatılan Adalet ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarındaki öğretim elemanlarının (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi hariç) yeni açılan bu programa aktarılabilmesinin uygun olduğuna,

iii. Program açılmayanlarda ise öğretim elemanlarının alanlarına göre ilgili programlara üniversiteleri tarafindan aktarılmasının uygun olduğuna,

iv. 2024 YKS'de açılan ve öğretim elemanı şartlarını sağlayan programlara öğrenci alımının yapılmasının uygun olduğuna,

Halen öğrenci alımı yapılmamış olan Adalet ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarım kapatılmasına, kadroda öğretim elemanı bulunması halinde işlemlerin (b) maddesine göre yürütülmesine,

KKTC yükseköğretim kurumları bünyesindeki YKS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki Adalet Programlarının 2024 YKS kılavuzundan çıkarılmasının uygun olduğuna karar verildi





