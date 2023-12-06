EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Adalet bölümü kapatıldı mı? Adalet Meslek Yüksekokulları neden kapatıldı? YÖK'ten önemli karar!

Adalet bölümü kapatıldı mı? Adalet Meslek Yüksekokulları neden kapatıldı? YÖK'ten önemli karar!

06.12.2023 00:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet bölümü kapatıldı mı sorusu, YÖK'ün kararı sonrası gündemde yer aldı. Bilindiği üzere ön lisans bölümü olan Adalet bölümü mezunları DGS ile Hukuk bölümüne geçiş yapabiliyorlardı. Konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Adalet bölümü kapatıldı mı? Adalet Meslek Yüksekokulları neden kapatıldı? İşte YÖK'ten konuya ilişkin açıklama...

Adalet bölümünün kapanmasına ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. YÖK, 42 üniversitedeki Adalet Meslek Yüksekokulunun kapatılmasına yönelik kararını açıkladı. Adalet bölümünün kapatılması halinde mevcut öğrencilerin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. İşte Adalet bölümünün kapanmasına ilişkin detaylı bilgiler...

ADALET BÖLÜMÜ KAPATILDI MI?

YÖK tarafından yapılan açıklamaya göre;

42 üniversitede bulunan Adalet Meslek Yüksekokullarının kapatılmasına,

KKTC'de bulunan 6 Adalet programının kapatılmasına,

Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan "Adalet" programı ile "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programlarındaki öğrencilerin hak ve statülerinin korunarak kapatılmasına,

Bu kapatılma kararı sonrası üniversiteler bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılabilmesine, bu konudaki değerlendirmelerin üniversiteler tarafından yapılmasına,

Bahsi geçen "Mahkeme Büro Hizmetleri" programının açılmasının uygun bulunması halinde, "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" programındaki öğretim elemanlarının kadrolarının anılan programa aktarılabilmesine,

Program açılmayan üniversitelerde ise ilgili öğretim elemanlarının alanlarına göre ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenecek programlara atanmalarına,

karar verildi.

adalet bakanlığı

YÖK'ÜN ALDIĞI KARARIN TÜM MADDELERİ

ISCED-F 2013'e göre 0421 Hukuk ayrıntılı alanında yer alan "Adalet" önlisans programı ile 0415 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ayrıntılı alanında yer alan "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" önlisans programlarının mevcut öğrencilerin statülerinin ve öğrencilik hakkının korunması kaydıyla kapatılmasına, 0415 Büro Hizmetleri ve Sekreterlik ayrıntılı alanı altında "Mahkeme Büro Hizmetleri Programı" açılabilmesinin uygun olduğuna,

i. Söz konusu değişiklik nedeniyle meslek yüksekokulları bünyesinde "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılması hususunun yükseköğretim kurumlarına bırakılmasının uygun olduğuna,

ii. Yeni programın ilgili yükseköğretim kurumu tarafından talep edilmesi ve Kurulumuzca açılması durumunda kapatılan Adalet ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarındaki öğretim elemanlarının (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi hariç) yeni açılan bu programa aktarılabilmesinin uygun olduğuna,

iii. Program açılmayanlarda ise öğretim elemanlarının alanlarına göre ilgili programlara üniversiteleri tarafindan aktarılmasının uygun olduğuna,

iv. 2024 YKS'de açılan ve öğretim elemanı şartlarını sağlayan programlara öğrenci alımının yapılmasının uygun olduğuna,

Halen öğrenci alımı yapılmamış olan Adalet ile Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarım kapatılmasına, kadroda öğretim elemanı bulunması halinde işlemlerin (b) maddesine göre yürütülmesine,

KKTC yükseköğretim kurumları bünyesindeki YKS Kılavuzunda yer alan aşağıdaki Adalet Programlarının 2024 YKS kılavuzundan çıkarılmasının uygun olduğuna karar verildi

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023-ALES/3 sonuçları açıklandı2023-ALES/3 sonuçları açıklandı
Ara tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenlediAra tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenledi
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
Anahtar Kelimeler:
Hukuk Adalet Bakanlığı YÖK adalet
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Dilan Polat konvoyu! Lüks araçlar çekicilerle götürüldü! Otopark ücreti detayı dikkat çekti

Dilan Polat konvoyu! Lüks araçlar çekicilerle götürüldü! Otopark ücreti detayı dikkat çekti

Bayern Münih, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!

Bayern Münih, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!

Otelin inşaatında deniz kumu kullanmışlar

Otelin inşaatında deniz kumu kullanmışlar

Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, konser yüzünden küme düşebilir

Skandal ortaya çıktı! Fransız devi, konser yüzünden küme düşebilir

Bursa depreminin ardından paylaşıldı! İstanbul'daki riskli konut sayısı korkuttu

Bursa depreminin ardından paylaşıldı! İstanbul'daki riskli konut sayısı korkuttu

"Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Çok sayıda güzellik salonu var! 6 milyondan fazla takipçisi olan fenomene soruşturma

"Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Çok sayıda güzellik salonu var! 6 milyondan fazla takipçisi olan fenomene soruşturma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Gören bir daha baktı! Hünerlerini gösterdiler

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.