Adana'da hırsızlar çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Dedepınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Önceki gece Hüseyin Ongun’a ait evin bahçesine giren hırsızlar ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Sabah kalktıklarında ahırda ineklerini göremeyen aile durumu polise bildirdi. Bu arada hayvanları sahibi Hüseyin Ongun ve akrabaları çalınan hayvanları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.
'BU HAYVANLARDAN NE İSTEDİNİZ?'
Ongun ailesi D-400 karayolu üzerinde tarlanın ortasında üç ineği çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada yaralı hayvanların başından ayrılmayan Hüseyin Ongun, “Böyle vicdansızlık olur mu? Diğer hayvanları götürdünüz, bu hayvanlardan ne istediniz? Hayvanları her yerlerinden bıçaklamışlar. Bunu yapan insan olamaz” dedi.
Üç inek daha sonra traktörlere bindirilip veterinere götürüldü. (İHA)
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