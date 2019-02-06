Mynet Trend

Adana'da hırsızlar çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 06.02.2019 16:58 | Son Güncelleme

Adana’da 10 tane büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar, çamura saplanıp yürüyemeyen üç ineği bıçaklayıp tarlaya attı. İnekler, sahiplerince tarlada bulunurken, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da hırsızlar çaldıkları inekleri götüremeyince bıçakladılar

Olay, merkez Sarıçam ilçesi Dedepınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Önceki gece Hüseyin Ongun’a ait evin bahçesine giren hırsızlar ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanı çalıp kaçtı. Sabah kalktıklarında ahırda ineklerini göremeyen aile durumu polise bildirdi. Bu arada hayvanları sahibi Hüseyin Ongun ve akrabaları çalınan hayvanları kendi imkanlarıyla aramaya başladı.

'BU HAYVANLARDAN NE İSTEDİNİZ?'

Ongun ailesi D-400 karayolu üzerinde tarlanın ortasında üç ineği çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen polisler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada yaralı hayvanların başından ayrılmayan Hüseyin Ongun, “Böyle vicdansızlık olur mu? Diğer hayvanları götürdünüz, bu hayvanlardan ne istediniz? Hayvanları her yerlerinden bıçaklamışlar. Bunu yapan insan olamaz” dedi.

Üç inek daha sonra traktörlere bindirilip veterinere götürüldü. (İHA)

PARTNERBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli olduBu kareyle fenomen olmuştu! Kimliği belli oldu
Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlamaAbdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama
Sosyal medya bunu konuşuyor! Seçim otobüsüne büyük ilgiSosyal medya bunu konuşuyor! Seçim otobüsüne büyük ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inek hırsız adana

En Çok Okunan Trend Haberler

Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak

Sevgilisine koyduğu kural 'yok artık' dedirtti!

Sevgilisine koyduğu kural 'yok artık' dedirtti!

Mahallelinin kabusu! 'Girdikleri apartmanlarda öpüşüyorlar ve...'

Mahallelinin kabusu! 'Girdikleri apartmanlarda öpüşüyorlar ve...'

'İnsanlık bitmiş' dedirten fotoğraf

'İnsanlık bitmiş' dedirten fotoğraf

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

İmamoğlu'na çok ilginç destek sözleri!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Maganda dehşeti! Kız arkadaşına laf atılınca...

Maganda dehşeti! Kız arkadaşına laf atılınca...

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Ahmet Kaya ile ilgili bir ilk gerçekleşti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman'da öğretmene tekme atan motosikletli, bu kez düğün konvoyuna saldırdı

Düğün konvoyuna daldı trafiği birbirine kattı!

Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

Sosyal medya bunu konuşuyor! AK Partili adaydan dikkat çeken seçim otobüsü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Seçim otobüsüne büyük ilgi

Ölümden dönen Aref yine gündemde! Böyle görüntülendi, tam 45 dakika sürdü

Aref böyle görüntülendi, tam 45 dakika sürdü

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Gece yarısı taksiciye dehşeti yaşattı! 'Hanımefendi yapmayın'

Siirt’te 5 günlük bebeği sokağa attılar

Sadece 5 günlük! Vicdansızlığın bu kadarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.