Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nizami K. ile Halil İ, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'nın eşi ve kızları ile tarafların avukatları da duruşmaya geldi.

MAHKEMEDE SANIKLAR BİRBİRLERİNİ SUÇLADI

Polis ve savcılıktaki ifadesinde öldürme suçunu itiraf eden Halil İ, mahkemede bu ifadelerinin gerçek olmadığını, ailesine zarar verilmemesi için bu şekilde ifade verdiğini iddia etti.

Gerçekleri anlatmak istediğini öne süren Halil İ, olaydan 4 gün önce diğer sanık olan patronu Nizami K. ile alkol aldıklarını ve sohbet sırasında kendisine iş adamı Kazım Fidancı'ya tanışmasını ve ilişki kurmasını istediğini söyledi.

Halil İ, Nizami K'nin elindeki görüntüyle kendisini tehdit ettiğini ve sosyal medya hesabından kendisini kadın olarak tanıtarak Kazım Fidancı'ya arkadaşlık teklif etttiğini ve onun da kabul ettiğini iddia etti.

Kız kardeşinin evine giderek kadın kıyafetini giydiğini belirten Halil İ, Kazım Fidancı ile buluştuğunu ancak konuşmak istemediğini ve daha sonra onun aracından indiğini dile getirdi.

Araçtan indikten sonra patronu Nizami K'yi arayıp kendisini almasını istediğini belirten Halil İ, "Nizami gelince Kazım'ın yerini sordu. Kazım'ın beni bıraktığı yeri gösterdim. Gittiğimizde Kazım orada bekliyordu. Nizami araçtan indiğinde gözü dönmüş gibiydi. Bıçağı alıp, 'başlattığım bu işi şimdi bitireceğim' dedi. Engel olmaya çalışırken göğsümden yaralandım. Nizami, aracın kapısını açıp Kazım'ı bıçakladı. Şoka girip bayıldım. Nizami beni ayılttıktan sonra kadın kıyafetlerini yaktım, Nizami'de bıçağı temizledi." ifadelerini kullandı.