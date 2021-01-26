Adana'da ne yenir? Türkülere konu olan Adana lezzetleri

Şarkılara türkülere konu olan Adana yemeklerini nasıl övsem, nasıl yerlere göklere çıkarsam bilemiyorum. Zaten ne söylesem eksik kalır. Adana'da ne yenir listemize sizi şöyle davet etmek istiyorum; Adana'ya gidek mi

Kebabından yiyek mi

Şalgamından içek mi

He ya gardaş gel gidek! ADANA'DA NE YENİR? KEBAP

Adana'da yenecek yemeklerin başında elbette kebap geliyor. Yerlisi yabancısı herkesin bildiği bir lezzet Adana kebabı. Öyle bir tat ki Türkiye'deki bütün şehirlerde Adana kebap yiyebileceğiniz bir yer muhakkak bulursunuz. Öyle çok seveni, müdavimi var yani. Ben Adanalı'ya Adanalı demem kebap yapmayı bilmiyorsa! Neredeyse tüm Adanalılar bu lezzeti yapmayı bilir ve evlerinde de yaparlar. Bizim pikniklerimizde tavuklar köfteler olsa da Adanada mangalda cızır cızır kebaplar pişer. Adana'daki kebapçıların en sevdiğim özellikleri ise oturduğunuz anda masada boşluk kalmamacasına donatılan sofra. İzzet-i ikramda sınır tanımıyorlar Adanalılar, elleri pek bir bol maşallah. İşi biliyorlar yani, önce gözü sonra mideyi doyuruyorlar. Metre kareye 5 kebapçı düşen Adana'da ünlü restoranlardan sokak aralarındaki salaş mekanlara kadar saymakla bitmeyecek kadar çok mekan bulunuyor.

ŞIRDAN

Gecenin ilerleyen saatlerinde bir açlık hissedince bizim aklımıza ilk dürümcüler geliyor ya hani Adana'da durum farklı. Şırdan, Adana'da gece ne yenir sorusunun net cevabı. Midesi kazınan Adanalılar soluğu şırdancılarda alıyor. Sakatat seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bu lezzet Koyun midesinin işkembe gibi bir parçası olan şırdanın içine pirinç doldurularak yapılıyor. ŞALGAM

Şalgam havuç ve şalgam kökünün mayalanması ile elde ediliyor. Antioksidan içeriği sayesinde epey sağlıklı bir içecek. Acılı ve acısız seçenekleri bulunan doğal şalgamları yemek yediğiniz mekanlarda da, taze meyve suyu ve şalgam satan yerlerde de bulabilirsiniz. Denk gelirseniz şalgam bidonunun içindeki turşudan da isteyip kütür kütür yemenizi tavsiye ederim. Anlatırken ağzımı sulandıran bu lezzeti evinize ya da hediye olarak sevdiklerinize de götürebilirsiniz. BİCİ BİCİ

Ne demiş Adanalılar? Adanalıyık Allah'ın adamıyık, bici bici yerik, şalgam içerik! O halde Adana'da ne tatlısı yenir sorusunun cevabını artık biliyorsunuz. Nişastadan yapılan muhallebinin üzerine buz rendelenerek hazırlanıyor. Ardından buzun üstünde açılan oyuğa pudra şekeri ilave edilip özel bici şerbeti dökülüyor. Son olarak gül suyu eklenerek afiyetle yeniyor.

ADANA LAHMACUNU

Adana'da yenmesi gerekenler diyince hadi bazılarını eleyin ama bunu ne yapıp edip tadın diyeceğim bir lezzet Adana lahmacunu. Çoğu yerde yediğimiz lahmacunlar gibi değil. Fındık lahmacun aslında. Kebapçılarda önden atıştırmalık olarak da gelen bu lezzeti yapan yerlerde öğün olarak da tercih edebilirsiniz. İÇLİ KÖFTE

Aslen Karadeniz'li olup İç Anadolu'da büyüyünce içli köfteyle tanışmam ortaokul yıllarımda Adanalı eniştemin ailesi sayesinde oldu. En mükemmeliyle işe başlayınca kolay kolay başkasını sevemez oldum sonraları. Kebapçılarda önden gelen kızarmış içli köfteler pek de tatmin etmedi ne yalan söyleyeyim. Benim için en mükemmel şekli iç harcında bol ceviz olanı, haşlayarak pişirilenidir. Yerken de içine sarımsaklı pul biberli sos dökerseniz içli köfteyle birlikte parmaklarınızı da yemeniz olası. Bu efsane lezzeti Adana'da birçok yerde tadabilirsiniz. MUZLU SÜT

Daha önce duymadıysanız bu başlık sizi şaşırtmış olabilir. Alt tarafı muzlu süt, neden Adana'da ne yenir listesinde yer alsın ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama Kazım Büfe diye bir yer var ki muzlu sütü almış, lezzetine lezzet katmış. Ünü de Adana sınırlarını aşmış. Tost çeşitleri de bulabileceğiniz Kazım Büfenin önünde her daim bir kalabalık oluyor. Öyle büyük ki bir bardak çok rahat 2 kişiye yetiyor. Adana seyahatinizde ne yapıp edin mutlaka burada muzlu sütün tadına bakın.

KARSAMBAÇ

Tatlıdan devam edelim. Karsambaç Adana'nın meşhur lezzetlerinden biri. Rendelenmiş buzu meyve suyuyla tatlandırıyorlar. Adana'nın kavurucu sıcaklarından bunalanların tercih ettiği bu lezzeti de deneyebilirsiniz. CİĞER

Ciğer de Adana'da en çok tüketilen lezzetlerin başında geliyor. Önden gelen envai çeşit mezelerle yumuşacık şiş ciğerleri Adana'ya yolu düşenler de tercih ediyor. Bir çok mekan bulunuyor ciğer yiyebileceğiniz. Burada ciğerin sabahı akşamı olmaz. Her öğün tüketilir. Adana'da nerede ne yenir ve kahvaltıda ne yenir diyenlere Ciğerci Bedo'da ciğer yenir cevabını verebilirim. SIKMA

Daha önce denk gelmediyseniz adını duyduğunuzda ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Sıkma Adana, Mersin yöresinde çok sık yapılan lezzetli bir gözleme çeşidi diyebilirim. Özellikle Adana-Mersin kara yolu üzerinde bulunan sıkmacılarda bu lezzeti yerinde deneyebilirsiniz. Yumuşacık hamurlar yuvarlak şekilde açılıyor ve sacda odun ateşinde pişiriliyor. İçine ise isteğe bağlı çeşitli iç harçlar eklenip dürüm yapıp servis ediliyor. En çok tercih edilen türü peynirli, soğanlı ve patatesli. Sıkma Adana'da hem kahvaltıda hem öğlen yenilebilecek lezzetli bir seçenek.

TAŞ KADAYIF

Üniversite okuduğunuz şehir Adana ise ve mezun olduktan sonra bir kez daha gitme fırsatı bulamamışsanız bazı lezzetleri çok özlersiniz. Taş kadayıf da onlardan biri benim için. Adana'da gezerken bazen seyyar bir satıcıda karşınıza çıkar şerbetli tatlılar bazen bir restoranın sokağa açılan penceresinde. Çoğunlukla sıcak denk gelirsiniz bu tatlılara. Tulumbası, halka tatlısı envai çeşit bulursunuz. İlginçtir halka tatlısını hiç sevmem ama taş kadayıf benim için mükemmel lezzette. Adının kadayıf olması sizi yanıltmasın. Kadayıfla pek ilgisi yok aslında. Yuvarlak bir hamurun arasına ceviz koyup yarım ay şeklinde kapatılıyor. Kızardıktan sonra şerbetle buluşuyor ve dumanı üstünde servis ediliyor. Kaymaklı ve antep fıstıklı gibi seçenekleri de var ama en makbulü cevizlisi. Mutlaka tadına bakın. CEZERYE

Adana tatlılarından devam ediyoruz. Cezerye de Adana'da çok tüketilen ve gelenlerin hediyelik olarak aldığı tatlıların başında geliyor. Havuç lokumu olarak tanımlayabileceğim bu lezzetin de fındıklı fıstıklı gibi çeşitleri bulunuyor. Adana'nın bir çok bölgesinde cezerye satın alabileceğiniz dükkanlar bulunuyor.