Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'nın Karataş ilçesinde ellerindeki paha biçilemeyen tarihi İncil ile tarihi eserleri polise satmaya kalkışan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde Vecdi F. ile Şeref A.'nın tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis alıcı kılığına girerek şahıslarla irtibata geçip tarihi eserleri almak istediğini söyledi. Polis verilen adrese giderek tarihi eserleri almak istediği sırada zanlılar, alıcıların polis olduğunu anlayıp kaçmak istedi. Şahıslar kovalama sonrası yakalandı.
Zanlıların kaçarken attığı poşetlerde yapılan aramalarda ise iki paha biçilemez İncil, madeni para ve mühür ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alınırken tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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