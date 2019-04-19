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Adana'da üniversiteli genç kız intihar etti! Pencereden bakan komşuları şoka girdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.04.2019 09:11 | Son Güncelleme

Adana'da, özel bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümü 4. sınıf öğrencisi olan genç kız 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın intiharına tanık olan komşuları şok geçirdi.

Adana'da üniversiteli genç kız intihar etti! Pencereden bakan komşuları şoka girdi

Merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde 4. sınıfta okuyan B.D. (25) bu eğitim-öğretim döneminin başında Çekya'ya giderek 5 ay staj yaptı. Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu öne sürülen genç kız tedaviye başladı.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

pencere

Genç kız bir süre önce stajını tamamlayıp Adana’ya geldi. Rahatsızlığı bir türlü geçmeyen genç kız, sabah anne ve babası diğer odada bulunduğu sırada pencereyi açarak kendini boşluğa bıraktı.

KOMŞULARI ŞOKA GİRDİ

komsu

Genç kız önce zemin katta bulunan marketin çinko çatısına, ardından da beton zemine düşerek ağır yaralandı. Sesi duyarak pencereden aşağı bakan genç kızın komşuları şoka girdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yaşamını yitirdi.

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YAZDIĞI NOTU BULDULAR

Genç kızın ölümünü şüpheli bulan cinayet masası ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği evde inceleme yapan ekipler B.D.'nin yazdığı bir notu buldu. Genç kızın notta, “Bipolar bozukluğu rahatsızlığımdan dolayı çok ilaç kullandım ama hastalığı yenemedim. İntiharı aklımdan çıkaramadım. Ailem beni affetsin. Artık ben yapamıyorum” yazdığı öne sürüldü.

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B.D.'nin cesedi Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
intihar genç kız adana bipolar

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