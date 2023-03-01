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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı

01.03.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu, depremzedeler için spor camiasından birçok ismi "Omuz Omuza" kampanyasında bir araya getirirken, 8 kanaldan canlı yayınlanan bir yardım yayın düzenledi. Yayına katılan isimlerden biri de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak olurken, tecrübeli başkan ile Acun Ilıcalı arasında tebessüm ettiren bir diyalog yaşandı. İşte detaylar...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük bağış! Acun Ilıcalı devreye girdi, parayı iki katına çıkarttı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili kapsayan deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önemli bir adım gelmişti. "Omuz Omuza" yardım kampanyasını başlatan TFF, spor dünyasının önemli isimlerini bağış kampanyasında bir araya getirdi.

8 kanalın canlı yayınladığı bir yardım kampanyası düzenlenirken, yayına katılan isimlerden biri de Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tı. 10 milyon TL'lik bir bağışta bulunan Sancak ile programın sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı arasında tebessüm ettiren bir diyalog yaşandı.

"ONU YAPMAMIZ İÇİN..."

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Başkan Sancak, Ilıcalı'ya "Bazıları sizin tavrınızı bildiği için 5 verecekken 3 diyorlar, 5'e tamamlattırıyorlar. Onun için 5'i 10'a çıkarttırırsanız iyi olur." derken, Ilıcalı, "Başkanım onu yapmamız için sizin gibi biri lazım. O boyutlara siz çıkabiliyorsunuz!" şeklinde yanıt verdi.

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"NE KADAR YARDIMDA BULUNDUNUZ?"

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Daha sonra Ilıcalı, "Başkanım kişisel olarak ne kadar yardımda bulundunuz?" demesi üzerine '10 Milyon TL' diyen Murat Sancak'a "10’u neden 15 milyon yapmayalım?" derken, Sancak "Yaptım gitti." şeklinde yanıt verdi.

"BENİM BİLDİĞİM MURAT BAŞKAN..."

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Acun Ilıcalı'nın "Benim bildiğim Murat Başkan 20 de yapar." demesi üzerine tecrübeli başkan "20 yaptım o zaman." derken, bu anlar tebessüm yarattı.

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