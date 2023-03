Süper Lig maçları şifresiz! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu canlı yayına bağlanarak açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayına bağlanarak iki 3-13 Mart tarihleri arasında lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun sözleri;

"Böylesine günlerde acımızı hafifletecek tek yol, ortak değerleri bir araya getirecek yollar ve birlik beraberliktir. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması bizler için mutluluk tablosuydu. Bu omuz omuza süreci de birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Bu süreçte spor camiamızın birbirine kenetlenmesi gurur vericiydi. Camiamızın her bir ferdiyle gurur duyuyoruz. Varlığı ve desteğiyle bu geceye omuz veren her bir paydaşa teşekkür ederim. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik, dayanışma, zor zamanlarda toplumlara moral ve motivasyon veren bir güç. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştirdiği sporcularımız, yöneticilerimiz, hocalarımız dayanışma birliği gösteriyor. Her daim bu birlik ve beraberliğin yaşanmasını diliyorum. Bu dostluk tablosu onlara çok yakışıyor. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bugünler elbette geçecek. İyileşirken, yaralarımızı sararken de sporun iyileştiren gücünden destek alacağız. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum."