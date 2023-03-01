Futbolcu Gökhan Zan'dan Omuz Omuza programında duygulandıran konuşma! "1.5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz"

Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF’nin depremzedeler için başlattığı ‘Omuz Omuza’ kampanyası bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyonların spor kanallarında ve radyolarda yayınlanmaya devam ediyor. Futbol camiasından ünlü isimlerin yer aldığı bağış gecesinde Gökhan Zan konuşma yaptı.

"1.5 DAKİKA İÇİNDE VEDALAŞAMIYORSUNUZ"

Omuz Omuza yardım gecesinde duygulandıran bir konuşma yapan futbolcu Gökhan Zan, “Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 3-4 haftalık bir periyotta geleceğe umutla bakmak, çözüm odaklı bakmak istiyorum. Ben öncelikle Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tam bir Hataylı gibi orayı sahiplenen duygularla hareket ettiği için şahsım, halkımız ve tüm inanç sahipleri olan kanaat önderlerimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. Sayın değerli başkanlarım, hocalarım ve çok değerli futbolcu kardeşlerim tabii çok acı yaşadık. Yüz yılın felaketini yaşadık. Ancak düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, komşularınız, dostlarınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Biz bunu tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Antakya, kültürel zenginliği ve tüm inanç önderleri ile yüz yıllardan beri daha önce de deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmış ve önüne bakmıştır. Ben bundan sonra yapılacak olan yardımların programda planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum." sözlerine yer verdi.

"İNSANLIĞIN ÖLMEDİĞİNİ GÖSTERDİLER"

Gökhan Zan, "Türk halkına bu birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum. Bizlere insanlığın ölmediğini gösterdiler. Bugün bizlerin başına geldi. Yarın Allah göstermesin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Bizler tüm Hatay olarak, sizlerin yanınızda olacağız. Ben tüm kulüp başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, taraftarlarımıza, yardım severlere ve emeği geçen herkese yanımızda oldukları için hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. İnşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız” şeklinde konuştu.



