İtalya'da Napoli formasıyla şampiyonluğa koşan Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı! Takım arkadaşlarıyla birlikte bağış yaptı...

Fenerbahçe'ye 28 Temmuz 2017 yılında transfer olan ve gösterdiği performansın ardından 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı. Yıldız futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası TFF'nin yardım için düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına katıldı.

Canlı yayında bulunan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı arayan Eljif Elmas, takım arkadaşlarıyla para topladıklarını dile getirdi ve 100 bin euroluk bir tutarı bağışladıklarını ifade etti.

Altay Bayındır, Elmas'a takım arkadaşlarıyla yaptıkları bağıştan ötürü teşekkür etti.

Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, futbolseverlerin takdirini topladı.

