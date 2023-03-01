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İtalya'da Napoli formasıyla şampiyonluğa koşan Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı! Takım arkadaşlarıyla birlikte bağış yaptı...

01.03.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de 2017 ve 2019 yılları arasında forma giymiş olan ve şimdilerde İtalya Ligi Serie A devi Napoli ile şampiyonluğa koşan Eljif Elmas, TFF'nin depremzedelere yardım için düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına Altay Bayındır'ı arayarak katıldı. Yıldız futbolcu, Napoli'deki takım arkadaşlarıyla para toplayarak bağış yaptıklarını iletti.

İtalya'da Napoli formasıyla şampiyonluğa koşan Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı! Takım arkadaşlarıyla birlikte bağış yaptı...

Fenerbahçe'ye 28 Temmuz 2017 yılında transfer olan ve gösterdiği performansın ardından 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, Türkiye'yi unutmadı. Yıldız futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası TFF'nin yardım için düzenlediği Omuz Omuza kampanyasına katıldı.

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Canlı yayında bulunan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ı arayan Eljif Elmas, takım arkadaşlarıyla para topladıklarını dile getirdi ve 100 bin euroluk bir tutarı bağışladıklarını ifade etti.

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Altay Bayındır, Elmas'a takım arkadaşlarıyla yaptıkları bağıştan ötürü teşekkür etti.

Yıldız futbolcunun bu hareketi sosyal medyada gündem olurken, futbolseverlerin takdirini topladı.

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