SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Volkan Demirel canlı yayında konuşmakta zorlandı! "Ailelerinden özür dilerim..."

Volkan Demirel canlı yayında konuşmakta zorlandı! "Ailelerinden özür dilerim..."

01.03.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılmıştı. Felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da görev yapan teknik direktör Volkan Demirel, depremlerin ardından yaptığı yardım çağrısıyla gündeme gelmişti. Ailesini ve futbolcularını tahliye ettikten sonra şehirde yeniden yardım çalışmalarına katılan Demirel, TFF'nin düzenlediği Omuz Omuza kampanyasında duygu dolu bir açıklama yaptı.

Volkan Demirel canlı yayında konuşmakta zorlandı! "Ailelerinden özür dilerim..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiası da bu felaketten yoğun şekilde etkilenmişti. Depremin büyük yara bıraktığı şehirlerden biri olan Hatay'da görev yapan Volkan Demirel, yaşanan afet sonrasında gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrısıyla gündeme gelmişti.

FqJrExOWACICzO8

Ailesini ve takımını tahliye ettikten sonra Hatay'a geri dönen ve yardım çalışmalarına devam eden Demirel, TFF'nin Omuz Omuza kampanyasına katıldı.

Genç teknik adam, canlı yayında yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı ve kaybettiği arkadaşlarının ailesinden özür diledi.

"AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

FqJqRI-WAAk2ikT

İşte Demirel'in açıklamaları;

"Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam neredeyse yarısını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini ya eşini ya geçmişini ya da işini kaybetti. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimiz Suzan ve Onur kardeşimize baş sağlığı diliyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelseydi de onları hayatta tutabilseydik. Kendi adıma, ailelerinden özür diliyorum. Bu depremde yara alan, yaralanan, enkaz altında bekleyen futbolcu arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Eminim ki Türkiye'den, her yerden kucaklar açıldı. Hala şu an oradaki sorunlar devam ediyor, maalesef yetmiyor. Herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyoru. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesini rica ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig maçları şifresiz! Kasapoğlu açıkladıSüper Lig maçları şifresiz! Kasapoğlu açıkladı
Sert tepki geldi! ''Şampiyonu açıklasınlar''Sert tepki geldi! ''Şampiyonu açıklasınlar''
Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!Türk taraftarlar Cristiano Ronaldo aleyhine kampanya başlattı!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatayspor Hatay Volkan Demirel omuz omuza At atan erden bıraktı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Çalışmalar başladı, vergiden muaf olacaklar

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Şenol Güneş: Madem öyle lig iptal edilsin!

Şenol Güneş: Madem öyle lig iptal edilsin!

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu!

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu!

Fenerbahçe'den sert açıklama: Ayıp!

Fenerbahçe'den sert açıklama: Ayıp!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.