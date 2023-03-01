Volkan Demirel canlı yayında konuşmakta zorlandı! "Ailelerinden özür dilerim..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiası da bu felaketten yoğun şekilde etkilenmişti. Depremin büyük yara bıraktığı şehirlerden biri olan Hatay'da görev yapan Volkan Demirel, yaşanan afet sonrasında gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrısıyla gündeme gelmişti.

Ailesini ve takımını tahliye ettikten sonra Hatay'a geri dönen ve yardım çalışmalarına devam eden Demirel, TFF'nin Omuz Omuza kampanyasına katıldı.

Genç teknik adam, canlı yayında yaptığı konuşmada duygu dolu anlar yaşadı ve kaybettiği arkadaşlarının ailesinden özür diledi.

"AİLELERİNDEN ÖZÜR DİLERİM"

İşte Demirel'in açıklamaları;

"Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam neredeyse yarısını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini ya eşini ya geçmişini ya da işini kaybetti. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimiz Suzan ve Onur kardeşimize baş sağlığı diliyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelseydi de onları hayatta tutabilseydik. Kendi adıma, ailelerinden özür diliyorum. Bu depremde yara alan, yaralanan, enkaz altında bekleyen futbolcu arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Eminim ki Türkiye'den, her yerden kucaklar açıldı. Hala şu an oradaki sorunlar devam ediyor, maalesef yetmiyor. Herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyoru. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesini rica ediyorum."

