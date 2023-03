SON DAKİKA: Türk futbol camiası Omuz Omuza! Tarihi yayın başladı...

Son dakika haberleri: Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF’nin depremzedeler için başlattığı ‘Omuz Omuza’ kampanyası başladı. Süper Lig ile tüm alt liglerden futbol ailesinin depremzedeler için kenetlendiği ve futbola gönül verenlerin bir araya geldiği bağış kampanyasını 8 kanal ortak olarak canlı yayınlıyor.

SUNUCULUĞU ACUN ILICALI ÜSTLENDİ

Futbol camiasını bir araya getiren tarihi yayının sunuculuğunu Acun Ilıcalı üstlendi.

FATİH TERİM DE KATILDI

Son olarak Galatasaray'da görev yapan teknik direktör Fatih Terim de ortak yayına katıldı.

İKİ HAFTA BOYUNCA MAÇLAR ŞİFRESİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayına bağlanarak iki 3-13 Mart tarihleri arasında lig maçlarının şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.

İşte Bakan Kasapoğlu'nun sözleri;

"Böylesine günlerde acımızı hafifletecek tek yol, ortak değerleri bir araya getirecek yollar ve birlik beraberliktir. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması bizler için mutluluk tablosuydu. Bu omuz omuza süreci de birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Bu süreçte spor camiamızın birbirine kenetlenmesi gurur vericiydi. Camiamızın her bir ferdiyle gurur duyuyoruz. Varlığı ve desteğiyle bu geceye omuz veren her bir paydaşa teşekkür ederim. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik, dayanışma, zor zamanlarda toplumlara moral ve motivasyon veren bir güç. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştirdiği sporcularımız, yöneticilerimiz, hocalarımız dayanışma birliği gösteriyor. Her daim bu birlik ve beraberliğin yaşanmasını diliyorum. Bu dostluk tablosu onlara çok yakışıyor. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bugünler elbette geçecek. İyileşirken, yaralarımızı sararken de sporun iyileştiren gücünden destek alacağız. beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum."

BÜYÜKEKŞİ: "80 MİLYON İLE BAŞLATIYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bakan Kasapoğlu'nun ardından söz alarak, "Milletimizin başı sağ olsun. Omuz Omuza kampanyamızı, kulüplerimizin ve bizim yaptığımız toplam 80 milyon TL'lik bağışla başlatıyoruz. 1000 konteynerin de siparişini veriyoruz. Tek amaç için buradayız. Bu kampanya depremdeki çok büyük yıkıma merhem olacak. Bu bölgenin büyük ihtiyacı var. Bu kampanya Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig tüm takımlarımız destek veriyor. Biz de destek bekliyoruz. İmkanı olan herkesi bu hareketin parçası olmaya davet ediyorum. Tek amaç için omuz omuzayız. Kimsenin daha önce yardım yaptım, yapmama gerek yok demesini istemiyoruz. Daha önce de kampanya oldu ama ihtiyaç devam ediyor. Bugün, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor tüm kulüplerimizle birlikteyiz. Kökümüz bir, suyumuz bir güneşimiz bir. Altını çizerek söylemek istiyorum, bir gecelik bir iş için bir araya gelmedik bu kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Bir takım özel maçlar yapacağız, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali'ne kadar çabalarımız devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk 10. yıl nutkunda şöyle diyor. Geçen zamana oranla, daha çok çalışacağız. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız. Bunda da başarılı olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü, Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir." Futbol ailesi olarak da inşallah güzel bir birlikteliği sağlayacağız. Bu birliktelikte bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL'DEN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Depremi Hatay'da yaşayan ve zorlu süreçte şehirde bulunarak yardımlara katılan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, canlı yayında bir konuşma yaptı. Genç çalıştırıcının açıklamaları esnasında gözlerinin dolduğu görüldü.

İşte Demirel'in sözleri;

"Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam neredeyse yarısını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini ya eşini ya geçmişini ya da işini kaybetti. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimiz Suzan ve Onur kardeşimize baş sağlığı diliyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelseydi de onları hayatta tutabilseydik. Kendi adıma, ailelerinden özür diliyorum. Bu depremde yara alan, yaralanan, enkaz altında bekleyen futbolcu arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Eminim ki Türkiye'den, her yerden kucaklar açıldı. Hala şu an oradaki sorunlar devam ediyor, maalesef yetmiyor. Herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyoru. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesini rica ediyorum."

GÖKHAN ZAN: İYİ Kİ VARSINIZ

Depremi Hatay'da yaşayan bir diğer isim olan Gökhan Zan da sözlerine Volkan Demirel'e teşekkür ile başlarken, şöyle konuştu:

"Öncelikle tam bir Hataylı gibi hareket ettiği için Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Düşünebiliyor musunuz 1.5 dakika içerisinde aileniz, akrabalarınız, tarihiniz, bir şehir yok oluyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bizim bunu yeniden inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya hediye etmemiz gerekiyor. Antakya yüzyıllardan beri depremler yaşamış şehir olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmıştır. Ben bundan sonraki yardımların planlı ve sürdürülebilir olmasını istiyorum. Türk halkına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."