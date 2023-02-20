Adana, Diyarbakır ve Kilis'te okullar ne zaman açılacak? Adana, Diyarbakır ve Kilis'te okullar var mı yok mu? Bakan Özer'den açıklama!

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Özer, Adana, Diyarbakır ve Kilis'teki okulların eğitime ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki Adana, Diyarbakır ve Kilis'te okullar ne zaman açılacak? Adana, Diyarbakır ve Kilis'te okullar var mı yok mu? Bununla birlikte, depremden etkilenen diğer bölgelerde bulunan şehirlerdeki okullar hakkında da açıklama yaptı. İşte detaylar...

ADANA, DİYARBAKIR, KİLİS VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlleri 3 ayrı kategoriye göre ele aldıklarını belirten Bakan Özer, birinci kategoride bulunan Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te okulların 1 Mart itibarıyla açılacağını duyurdu.

İkinci kategoride yer alan Osmaniye ve Gaziantep'te okulların açılma süresi 13 Mart'a kadar ertelendi.

Üçüncü kategorideki, depremden en çok hasarı alan Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da okulların açılma süresi ise 27 Mart'a kadar ertelendi.





