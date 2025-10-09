Adana Lezzet Festivali öncesi yoğun telaş: Lokum ve cezerye dopingi

Adana Valiliği tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta gerçekleştirilecek.

"KUŞAKTAN KUŞAĞA" TEMASI

Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin tanıtılmasının hedeflendiği gastronomi etkinliği, bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenecek.

1 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Bu sene 1 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği festivalde Adana kebabı, şırdan, bici bici, şalgamın yanı sıra Adana'ya özgü lokum ve cezeryeler de ziyaretçilerin damaklarını şenlendirecek.

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren lokum ve cezerye satışları şimdiden artarken, festival için kapasitesini arttırdı.

"ÜRETİM VE STOK KAPASİTELERİMİZİ ARTTIRDIK"

Firmanın Müşteri Temsilcisi Muhammed Ali Özbek, "Lokum ve cezerye denilince Adana her zaman ilk başta akla gelir. Ürünlerimiz günlük ve taze olduğu için tüm Türkiye'de Adana'ya yolu düşen herkes mutlaka lokum ve cezerye almadan dönmez. Festival için de üretim ve stok kapasitelerimizi arttırdık. Kentteki 10 şubemiz festival boyunca açık ve organizasyona hazırız. En iyi ve en kaliteli lokum ve cezeryelerimiz ile ziyaretçileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)