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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı

18.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da aynı bölgede bulunan 5 okulda sınava girecek öğrenciler, bazı okulların isimlerinin karışması nedeniyle Temel Yeterlilik Testi'ne geç kaldı - Polis ekipleri, sınava geç kalan öğrencilere yardım etti

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar ter döktü.

Adana'da, sınav merkezlerine gelen adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından içeri alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde aynı bölgede bulunan 5 okulda sınava girecekler, okulların benzer isimlerde olması nedeniyle teste geç kaldı.

Bölgede görevli polis ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirmek için yoğun çaba sarf etti.

Okullara koşan bazı adaylar ise sınava yetişememe korkusu yaşadı.

Yanlışlıkla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gittikten sonra, koşarak sınav yeri Atakent Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen bir aday, geç kaldığı için sınava giremedi.

Okul kapısının kapanması nedeniyle dışarı çıkan ve kaldırımda oturarak üzülen adayı, vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Gencin güneşten etkilenmemesi için şemsiye açan bir kadın ise gözyaşlarını tutamadı.

Veliler ise isimleri benzer ve aynı bölgede bulunan okullarda sınav yapılmasına tepki gösterdi.

- Mersin

Mersin'de, merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde adaylar, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

Kimliğini kaybedenlerden Ahmet Tayan, polis ekiplerinden yardım istedi.

Bir trafik polisinin motosikletiyle Nüfus Müdürlüğüne götürülen Tayan, kimliği çıkarılmasına rağmen sınava yetişemedi.

Tayan, gazetecilere, sınava kısa süre kala kimliğini kaybettiğini belirterek, "Sınava ilk defa girecektim. Bir yılımız boşa gitti. Hiç yardımcı olmuyorlar. 'Giremezsin' diyorlar. Sınava 5-10 dakika kalmıştı kimliğimi kaybettiğimi fark ettim. Memur bey beni gördü. Hemen gidip çıkardık ama yetişemedik. Kötüyüm, bir yılım gitti." diye konuştu.

Tarsus ilçesinde de kimliğini evde unutan kişi polis ekiplerinin desteğiyle sınava yetiştirildi.

- Hatay

Merkez Antakya ilçesinde adaylar, aileleriyle sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimlik kontrolü ve üst aramasından geçen adaylar, sınava girecekleri salonlara alındı.

Bir aday, kapıların kapanmasına saniyeler kala okula yetişti.

Aileler ise çocuklarını okul dışında bekledi.

- Osmaniye

Osmaniye'de de sınava girecekler, gittikleri okullarda üst araması, kimlik ve sınav belgesi kontrolünden geçirildi, daha sonra salonlara alındı.

Kapıların saat 10.00'da kapatılacağı anonsu yapıldığı sırada bazı adaylar koşarak salona girmeyi başardı.

Kimlik kartını evde unuttuğunu fark eden Ayşe Sabancanlı, yakınlarını telefonla arayarak kimliğini getirmeleri istedi.

Yakınları tarafından araçla getirilen kimliğini alan Sabancanlı, kapıların kapatılmasına kısa süre kala salona girebildi.

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