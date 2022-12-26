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Adana'nın enfes lezzeti: Analı kızlı çorbası tarifi! Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?

26.12.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında içimizi ısıtan çorbalar sofraların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Akdeniz bölgesinde yemek davetlerinin yıldızı olan analı kızlı çorbası sevilerek tüketiliyor. İlginç ismiyle merak uyandıran analı kızlı çorbası nasıl yapılır sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte enfes analı kızlı çorbası tarifi...

Adana'nın enfes lezzeti: Analı kızlı çorbası tarifi! Analı kızlı çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 60dk
Pişirme Süresi 60dk
Kalori/Porsiyon -

Analı kızlı çorbası Adana bölgesinin eşsiz yemekleri arasında bulunuyor. Et ve bulgur kullanılarak yapılan bu çorba diğer çorbalara göre çok daha doyurucu oluyor. Analı kızlı çorbasını daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • İç harcı için
  • 200 g yağsız koyun kıyması
  • 2 adet soğan
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 100 g tereyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Dış harcı için
  • 250 g dövmelik dana eti
  • 2.5 su bardağı ince siyah bulgur
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı irmik
  • 6 yemek kaşığı dolusu un
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 2 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1.5 su bardağı kadar su
  • Çorba suyu için
  • 50 g tereyağı
  • 1 adet büyük soğan
  • 1.5 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 orta boy kase haşlanmış nohut
  • Tuz, karabiber
  • 10-12 bardak su (Et suyu olursa daha güzel olur)
  • 1 adet limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane

TARİF

  • Bir tencereye kıymayı koyun ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Suyunu çekmesine yakın küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyin ve iyice suyunu çektirin.
  • Sonra salçasını, tereyağı ve baharatlarını ekleyip iyice kavurun. Kavrulan kıymayı tepsiye döküp soğutun.
  • Dış harcı için; dana etini et dövme makinasında iyice dövün (Makineniz yoksa kasapta 3 kez çektirin). Bulgurunuzu geniş kenarlı bir tepsiye koyun.
  • Üzerine yarım bardak su döküp karıştırın ve 5-10 dakika bekletin. Daha sonra yumurtayı kırın, irmiği, dövülmüş eti ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
  • Yoğururken salçaları ekleyin ve iyice özdeşleşene kadar yoğurun. Arada biraz su ekleyerek yoğurmaya devam edin.
  • En son unu ve baharatları ekleyip, yumuşak bir köfte hamuru elde edinceye kadar yoğurun.
  • Anaları için; ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın, parmaklarınızın ucuyla yuvarladığınız hamurun içini oyun (Mümkün olduğunca ince yapın). İçine kavurduğunuz kıymadan 1.5 tatlı kaşığı kadar koyun ve hamuru yuvarlayıp kapatın.
  • Kıyma harcınız bitene kadar bütün hamurdan köfte büyüklüğünde kıymalı toplar hazırlayıp bir tepside biriktirin. Daha sonra kalan köfte hamurundan nohut büyüklüğünde toplar (Kızlar) hazırlayıp onları da bir tepside biriktirin.
  • Suyu için büyük bir tencereye tereyağını koyun, üstüne küçük yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Kavrulurken salçaları da ekleyip hafif kavurun.
  • Daha sonra et suyunu ilave edip biraz kaynayınca nohutları, tuzu ve karabiberi ekleyin. En son limon suyunu ekleyin.
  • Bunlar kaynarken yaptığınız ufak köfteleri (Kızlar), 5 dakika sonra da büyük köfteleri (Analar) ekleyin. Anaları suyun üstüne çıkınca çorbanın altını kapatın ve kuru naneyi ilave edip karıştırın. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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