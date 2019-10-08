Adana'nın meşhur lezzeti şırdana yoğun ilgi

Adana'da, geçmiş yıllarda sokaklara kurulan tezgahlarda satılan şırdan dolması, çağa ayak uydurup, artık daha modern işletmeler tarafından müşterilere sunulmaya başladı. Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bir işletmeci, dileyen müşterilere ister şırdan tezgahında, isterse masada şırdan sunumu yapıyor.

Adana'da düğün sonrası yemek geleneği için gelin-damatlar, tercihlerini çoğu kez ya kebap ya da şırdan dolmasından yana yapıyor. Günde binlerce şırdan dolması tüketilmesi, dolmanın ününün il dışına, hatta yurt dışına yayılması neden oluyor.

İLK KEZ DENEDİ, TADINA BAYILDI

Arkadaşlarını ziyaret etmek için kısa süre önce Adana'ya gelen Kahramanmaraşlı Avukat Fatma Nur Aslan, şırdan dolmasını daha önce duyduğunu ancak bazı Adanalı arkadaşlarının pek de tavsiye etmediğini belirtti. Denemeye karar veren Aslan, "İlk kez yedim ve tadını çok beğenmedim. Arkadaşlarım neden tavsiye etmedi bilmiyorum. Tadı gerçekten çok güzel. Galiba onlar daha önce iyi bir yerde yemedi" dedi.

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