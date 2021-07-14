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Adana Ticaret Borsası

14.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,35 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, mısırın kilogramı en yüksek 2,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,442,54MısırKg2,272,35Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,1020,20

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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Çarşamba

Demir Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Tellidere Eczanesi
Seyhan
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