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Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

17.07.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ş.E'nin kullandığı 26 LC 584 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapıldı.

Sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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