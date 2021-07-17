Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ş.E'nin kullandığı 26 LC 584 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapıldı.

Sürücü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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