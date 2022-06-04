Adanalı çocukların tehlikeli eğlencesi: Ne yapalım paramız yok

Güneri Mahallesi Kozan Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinden geçen kanallarda tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar sıcak havada kanalın serin sularında yüzerek serinlemeye çalışıyorlar.

Kalabalık bir çocuk gurubu hafta sonu tatilini de fırsat bilerek bir araya gelip sulama kanalında yüzüp serinledi. Gazetecilere açıklamada bulunan çocuklar, “Ne yapalım havalar çok sıcak, paramız yok, biz de burada bedava serinliyoruz. Yetkililerden ilçemize bizler için ücretsiz bir havuz istiyoruz” dedi. (İHA)

