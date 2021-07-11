Adanalı Dertlipolat, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Geceye ilkokulu 11 senede bitirdiğini söyleyen Adanalı Ozan Dertlipolat isimli bir yarışmacı yöresel kıyafetleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmacı Dertlipolat, "Futbolda, 2008'de Avrupa şampiyonu, 2010'da dünya şampiyonu ve 2012'de tekrar Avrupa şampiyonu olan, hangi ülkenin A milli takımıdır?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu.

Dertlipolat, soruyu görünce "Joker hakkımız bitti... Ben çekileyim o zaman, futbolla hiç alakam yok" diyerek yarışmadan çekilmek istediğini belirtti.

Adanalı Dertlipolat, Milyoner'e damga vurduİlginç tarzıyla ve konuşmasıyla 'Kim Milyoner İster'in 941'inci bölümüne damga vuran Adanalı Ozan Dertlipolat, yarışmaya 7,500 tl kazanarak veda etti.



