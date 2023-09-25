Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ı görenler tanıyamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Özbudak'ı tanımak imkansız.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan Tuğçe Özbudak düzgün fiziğiyle de adından söz ettiriyor.

Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim ilk bakışta fark ediliyor. Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Oyunculuğa 'Aloya' adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi.

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı.





