MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ı görenler tanıyamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak'ı görenler tanıyamıyor! Estetikle bambaşka biri oldu

25.09.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde hayat verdiği Pınar karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son hali sosyal medyayı salladı. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan ünlü ismi görenler tanıyamıyor.

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak'ın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Özbudak'ı tanımak imkansız.

Tuğçe Özbudak 1

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.
Her paylaşımı olay olan Tuğçe Özbudak düzgün fiziğiyle de adından söz ettiriyor.

Tuğçe Özbudak 2

Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim ilk bakışta fark ediliyor. Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.

Tuğçe Özbudak' estetiksiz

Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Adanalı dizisinde 'Pınar' rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu.

Tuğçe Özbudak' ESTETİKSİZ 2

Oyunculuğa 'Aloya' adlı dizi ile başlamıştır. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisiyle yakaladı.

Tuğçe Özbudak' estetiksiz 3

2008-2010 yılları arasında devam eden Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi.

Tuğçe Özbudak 3

İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı.

Tuğçe Özbudak 7

Tuğçe Özbudak 6

Tuğçe Özbudak 5

Tuğçe Özbudak 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evlilik paylaşımı olay oldu! "Altını..."Evlilik paylaşımı olay oldu! "Altını..."
Volkan Demirel ve eşinin o halleri sosyal medyayı salladı! 'Bu adama...'Volkan Demirel ve eşinin o halleri sosyal medyayı salladı! 'Bu adama...'
'Para aklıyor' iddiaları sonrası Selin Ciğerci'den Dilan Polat paylaşımı! "Vergi kaçakçılığı..."'Para aklıyor' iddiaları sonrası Selin Ciğerci'den Dilan Polat paylaşımı! "Vergi kaçakçılığı..."
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak adanalı Pınar ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Elindeki silahla damadı vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi dans etti

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.