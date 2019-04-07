Adanaspor 3 - 4 Denizlispor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçında kümede kalmayı garantilemeye çalışan Adanaspor ile şampiyonluk mücaelesi veren Denizlispor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Denizlispor oldu. Maçın bitiminde ise kavga çıktı.

İlk yarısı golsüz biten maçta Adanaspor 50. dakikada Famoussa Kone ile 1-0 öne geçti. Denizlispor 59. dakikada Recep Niyaz ile golü buldu ve durumu 1-1 yaptı. Adanaspor sahasında 69. dakikada Furkan Özçal ile yeniden öne geçmeyi başardı. Ancak Denizlispor 74. dakikada Lanre Kehinde'nin golüyle durumu 2-2 yaptı.

Maçın 89. dakikasında Denizlispor'da bir kez daha Recep Niyaz sahneye çıktı ve attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak bu golle de maç bitmedi. Denizlispor'un kazandığı penaltıyı 90+6. dakikada Hakan Barış gole çevirdi ve durumu 3-3 yaptı. Maçı bırakmayan Denizlispor 90+9'da Burak Çalık'ın golüyle maçı 4-3 kazandı.

Bu galibiyetin ardından Denizlispor puanını 58'e yükseltti ve Gençlerbirliği ile aynı puanda haftayı kapattı.