Adanaspor 3 - 4 Denizlispor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta maçında kümede kalmayı garantilemeye çalışan Adanaspor ile şampiyonluk mücaelesi veren Denizlispor karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Denizlispor oldu. Maçın bitiminde ise kavga çıktı.
İlk yarısı golsüz biten maçta Adanaspor 50. dakikada Famoussa Kone ile 1-0 öne geçti. Denizlispor 59. dakikada Recep Niyaz ile golü buldu ve durumu 1-1 yaptı. Adanaspor sahasında 69. dakikada Furkan Özçal ile yeniden öne geçmeyi başardı. Ancak Denizlispor 74. dakikada Lanre Kehinde'nin golüyle durumu 2-2 yaptı.
Maçın 89. dakikasında Denizlispor'da bir kez daha Recep Niyaz sahneye çıktı ve attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Ancak bu golle de maç bitmedi. Denizlispor'un kazandığı penaltıyı 90+6. dakikada Hakan Barış gole çevirdi ve durumu 3-3 yaptı. Maçı bırakmayan Denizlispor 90+9'da Burak Çalık'ın golüyle maçı 4-3 kazandı.
Bu galibiyetin ardından Denizlispor puanını 58'e yükseltti ve Gençlerbirliği ile aynı puanda haftayı kapattı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Adanaspor, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Denizlispor, Boluspor'u ağırlayacak.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora Özkara
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk. 86 Kenan Karışık), Hakan Barış, Kone
Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Kehinde), Oğuz Yılmaz, Aissati, Alperen Babacan (Dk. 44 Furkan Şeker), Recep Niyaz, Mbamba (Dk. 55 Burak Çalık), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt
Goller: Dk. 50 Kone, Dk. 69 Furkan Özçal, Dk. 90+6 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 59 ve 89 Recep Niyaz, Dk. 74 Kehinde, Dk. 90+9 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 90+6 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 65 Kone, Dk. 81 Digao, Dk. 90+2 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 90+2 Kehinde, Dk. 90+2 Kerem Can Akyüz, Dk. 90+4 Aissati, Dk. 90+10 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)
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