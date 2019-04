Adanaspor 3 - 4 Denizlispor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Adanaspor, Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak. Denizlispor, Boluspor'u ağırlayacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora Özkara

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Digao, Abdulkadir Özdemir (Dk. 78 Renan Diniz), Ahmet Dereli (Dk. 73 Bagayoko), Gökhan Sazdağı, Furkan Özçal (Dk. 86 Kenan Karışık), Hakan Barış, Kone

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Kehinde), Oğuz Yılmaz, Aissati, Alperen Babacan (Dk. 44 Furkan Şeker), Recep Niyaz, Mbamba (Dk. 55 Burak Çalık), Mehmet Akyüz, Ziya Alkurt

Goller: Dk. 50 Kone, Dk. 69 Furkan Özçal, Dk. 90+6 Hakan Barış (Penaltıdan) (Adanaspor), Dk. 59 ve 89 Recep Niyaz, Dk. 74 Kehinde, Dk. 90+9 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 65 Kone, Dk. 81 Digao, Dk. 90+2 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 90+2 Kehinde, Dk. 90+2 Kerem Can Akyüz, Dk. 90+4 Aissati, Dk. 90+10 Burak Çalık (Abalı Denizlispor)