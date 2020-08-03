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Adele eriyor! Son hali inanılmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 13:36 | Son Güncelleme

Müzik dünyasının yıldızlarından Adele, verdiği kilolarla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, geçirdiği büyük değişimle hayranlarının dikkatini çekti.

Adele eriyor! Son hali inanılmaz

Simon Konecki ile 2016'da başlayan evliliğini geçen yıl sona erdiren Adele, boşanmanın ardından hızla kilo kaybetti.

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Haziran ayında 32 yaşına giren Adele, sosyal medya sayfasında kendisine iyi dileklerini gönderen takipçilerine teşekkür ettiği bir fotoğraf paylaşmış ve zayıflayan görüntüsü ile dikkat çekmişti.

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ABD’li şarkıcı şimdi de Beyonce’nin yeni albümü “Black Is King”in görüldüğü ekran önünde poz verdi.

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Adele’in verdiği kilolarla birlikte imajını da değiştirdiği görüldü.

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